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В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции

В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции - 22.06.2025, ПРАЙМ

В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции

В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T15:55+0300

2025-06-22T15:55+0300

2025-06-22T15:55+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически, рассказал в беседе с РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки "Честный знак", Михаил Дубин на ПМЭФ-2025. "Разрабатывается еще такой инструмент, "автоштраф". По аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. То есть, если система говорит, что продать нельзя, а товар все-таки продают, то все эти действия юридически значимы, все записаны и юрлица придет автоматически штраф", - объяснил он. По его мнению, штраф должен быть соизмерим с экономической выгодой, которая получается от конкретного действия. Больше всего сейчас таких случаев - в продаже табака, потому что там очень высокий процент акциза в цене, добавил Дубин. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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бизнес, россия