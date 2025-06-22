Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции - 22.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250622/avtoshtraf-858777364.html
В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции
В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции - 22.06.2025, ПРАЙМ
В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции
В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T15:55+0300
2025-06-22T15:55+0300
пмэф-2025
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82893/11/828931169_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_d7786b9973e16ab58f6d52f0409a4ab4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически, рассказал в беседе с РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки "Честный знак", Михаил Дубин на ПМЭФ-2025. "Разрабатывается еще такой инструмент, "автоштраф". По аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. То есть, если система говорит, что продать нельзя, а товар все-таки продают, то все эти действия юридически значимы, все записаны и юрлица придет автоматически штраф", - объяснил он. По его мнению, штраф должен быть соизмерим с экономической выгодой, которая получается от конкретного действия. Больше всего сейчас таких случаев - в продаже табака, потому что там очень высокий процент акциза в цене, добавил Дубин. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250622/tsrpt-858776977.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82893/11/828931169_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_eeb71c18f988cd32f8cb77e5673234c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ
15:55 22.06.2025
 
В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции

Дубин: в России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции

Михаил Дубин
Михаил Дубин
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. В России разрабатывают "автоштраф" для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически, рассказал в беседе с РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки "Честный знак", Михаил Дубин на ПМЭФ-2025.
"Разрабатывается еще такой инструмент, "автоштраф". По аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. То есть, если система говорит, что продать нельзя, а товар все-таки продают, то все эти действия юридически значимы, все записаны и юрлица придет автоматически штраф", - объяснил он.
По его мнению, штраф должен быть соизмерим с экономической выгодой, которая получается от конкретного действия.
Больше всего сейчас таких случаев - в продаже табака, потому что там очень высокий процент акциза в цене, добавил Дубин.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
% Молоко
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 41 раз
15:27
 
ПМЭФ-2025БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала