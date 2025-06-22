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Вице-президент США: судьбу иранского лидера должен решать Израиль
Вице-президент США: судьбу иранского лидера должен решать Израиль - 22.06.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США: судьбу иранского лидера должен решать Израиль
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T17:09+0300
2025-06-22T17:09+0300
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ВАШИНГТОН, 22 июня – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики должен решать Израиль, однако Вашингтон не заинтересован в смене иранского режима. "Это решать Израилю, но наша позиция абсолютно ясна – мы не стремимся к смене режима в Иране и не хотим расширять конфликт сверх нынешнего масштаба, наша цель – прекращение их ядерной программы", – сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, опубликованном в воскресенье.
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Политика, ВАШИНГТОН, США, ИРАН, Джей Ди Вэнс, NBC
Вице-президент США: судьбу иранского лидера должен решать Израиль
Вице-президент США Вэнс: судьбу иранского лидера должен решать Израиль
ВАШИНГТОН, 22 июня – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики должен решать Израиль, однако Вашингтон не заинтересован в смене иранского режима.
"Это решать Израилю, но наша позиция абсолютно ясна – мы не стремимся к смене режима в Иране и не хотим расширять конфликт сверх нынешнего масштаба, наша цель – прекращение их ядерной программы", – сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, опубликованном в воскресенье.
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