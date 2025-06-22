https://1prime.ru/20250622/ayatolla-858779073.html

Вице-президент США: судьбу иранского лидера должен решать Израиль

Вице-президент США: судьбу иранского лидера должен решать Израиль - 22.06.2025, ПРАЙМ

Вице-президент США: судьбу иранского лидера должен решать Израиль

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T17:09+0300

2025-06-22T17:09+0300

2025-06-22T17:09+0300

политика

вашингтон

сша

иран

джей ди вэнс

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e4dbedb6334221e35941e8097a3a33ea.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июня – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США устранение верховного лидера Ирана, заявил, что судьбу лидера исламской республики должен решать Израиль, однако Вашингтон не заинтересован в смене иранского режима. "Это решать Израилю, но наша позиция абсолютно ясна – мы не стремимся к смене режима в Иране и не хотим расширять конфликт сверх нынешнего масштаба, наша цель – прекращение их ядерной программы", – сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, опубликованном в воскресенье.

https://1prime.ru/20250616/izrail-858524218.html

вашингтон

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вашингтон, сша, иран, джей ди вэнс, nbc