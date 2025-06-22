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Британия не участвовала в ударах США по Ирану, сообщили СМИ - 22.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250622/britaniya--858770763.html
Британия не участвовала в ударах США по Ирану, сообщили СМИ
Британия не участвовала в ударах США по Ирану, сообщили СМИ - 22.06.2025, ПРАЙМ
Британия не участвовала в ударах США по Ирану, сообщили СМИ
Великобритания, предположительно, не была причастна к ударам США по ядерным объектам Ирана, сообщает телеканал Sky News. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T10:42+0300
2025-06-22T11:26+0300
политика
иран
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тегеран
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Великобритания, предположительно, не была причастна к ударам США по ядерным объектам Ирана, сообщает телеканал Sky News."По информации Sky News, Великобритания не участвовала в ударах", - говорится в публикации на сайте телеканала.Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс позднее подтвердил, что Лондон не причастен к ударам США по Ирану."Великобритания не была вовлечена в эти атаки", - приводит его слова телеканал.Премьер Британии Кир Стармер в заявлении в соцсети X в связи с ударами по Ирану сообщил, что Лондон призывает Тегеран вернуться за стол переговоров и прийти к дипломатическому решению кризиса, подчеркнув, что ядерная программа Ирана "является серьезной угрозой международной безопасности".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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иран, сша, тегеран, дональд трамп, кир стармер, рафаэль гросси, sky news, магатэ, cnn
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Кир Стармер, Рафаэль Гросси, Sky News, МАГАТЭ, CNN
10:42 22.06.2025 (обновлено: 11:26 22.06.2025)
 
Британия не участвовала в ударах США по Ирану, сообщили СМИ

Sky News: Британия, предположительно, не была причастна к ударам США по Ирану

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Великобритания, предположительно, не была причастна к ударам США по ядерным объектам Ирана, сообщает телеканал Sky News.
"По информации Sky News, Великобритания не участвовала в ударах", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс позднее подтвердил, что Лондон не причастен к ударам США по Ирану.
"Великобритания не была вовлечена в эти атаки", - приводит его слова телеканал.
Премьер Британии Кир Стармер в заявлении в соцсети X в связи с ударами по Ирану сообщил, что Лондон призывает Тегеран вернуться за стол переговоров и прийти к дипломатическому решению кризиса, подчеркнув, что ядерная программа Ирана "является серьезной угрозой международной безопасности".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе
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ПолитикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампКир СтармерРафаэль ГроссиSky NewsМАГАТЭCNN
 
 
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