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Россия в мае сократила импорт специй из Китая на 15%

Россия в мае сократила импорт специй из Китая на 15% - 22.06.2025, ПРАЙМ

Россия в мае сократила импорт специй из Китая на 15%

Россия в мае этого года сократила импорт специй из Китая в денежном выражении до минимума с сентября прошлого года, купив их на 1,7 миллиона долларов - это на... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T08:14+0300

2025-06-22T08:14+0300

2025-06-22T08:14+0300

россия

мировая экономика

китай

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Россия в мае этого года сократила импорт специй из Китая в денежном выражении до минимума с сентября прошлого года, купив их на 1,7 миллиона долларов - это на 15% ниже апрельского уровня, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики страны. Львиную долю в поставках занимает перец - на него в мае пришлось 67% всего китайского экспорта специй в Россию. За месяц объемы просели на 5% - до 1,2 миллиона долларов. На втором месте по важности идет имбирь (33%), показавший еще более заметное снижение - на 29%, до 578,9 тысячи долларов. Оставшаяся, традиционно совсем незаметная часть приходится на корицу - 269 долларов. По сравнению с маем прошлого года экспорт специй из Китая в Россию просел почти на 2%. Кроме специй, Россия активно закупает в Китае кофе и чай. За год поставки кофе выросли почти вдвое - до 1,98 миллиона долларов, а чая - снизились на 4%, до 7,3 миллиона долларов.

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россия, мировая экономика, китай