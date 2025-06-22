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Эксперт рассказал об интересе индийских компаний к российским регионам
Эксперт рассказал об интересе индийских компаний к российским регионам - 22.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал об интересе индийских компаний к российским регионам
Индийские компании активно изучают инвестиционные возможности российских регионов, основной интерес в области пищевой и текстильной промышленностях, заявил РИА... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T14:39+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Индийские компании активно изучают инвестиционные возможности российских регионов, основной интерес в области пищевой и текстильной промышленностях, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес альянса (ИБА) Сэмми Котвани. "Индийские компании не только готовы, но и активно изучают инвестиционные возможности, в частности, в Татарстане, Приморском и Алтайском краях, Самарской и Курской областях. Мы наблюдаем интерес к пищевой промышленности, текстильным предприятиям, упаковочному и легкому производству", - сказал Котвани на полях ПМЭФ. При этом он отметил, что таким проектам нужна местная инфраструктура поддержки. Например, упрощенное оформление документов, двуязычное сопровождение, стабильные банковские каналы и защита прав инвесторов. Эксперт подчеркнул, что Индийский бизнес-альянс работает с региональными властями, чтобы сделать это возможным. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, индия
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ
Эксперт рассказал об интересе индийских компаний к российским регионам
Котвани: индийские компании изучают инвестиционные возможности российских регионов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Индийские компании активно изучают инвестиционные возможности российских регионов, основной интерес в области пищевой и текстильной промышленностях, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес альянса (ИБА) Сэмми Котвани.
"Индийские компании не только готовы, но и активно изучают инвестиционные возможности, в частности, в Татарстане, Приморском и Алтайском краях, Самарской и Курской областях. Мы наблюдаем интерес к пищевой промышленности, текстильным предприятиям, упаковочному и легкому производству", - сказал Котвани на полях ПМЭФ.
При этом он отметил, что таким проектам нужна местная инфраструктура поддержки. Например, упрощенное оформление документов, двуязычное сопровождение, стабильные банковские каналы и защита прав инвесторов.
Эксперт подчеркнул, что Индийский бизнес-альянс работает с региональными властями, чтобы сделать это возможным.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин поручил срочно подготовить долгосрочный план сотрудничества с Индией