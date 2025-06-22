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Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов
Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов - 22.06.2025, ПРАЙМ
Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов
Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, подвергшихся атаке США, сообщает центр ядерной безопасности страны. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T08:48+0300
2025-06-22T08:48+0300
политика
иран
тегеран
сша
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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, подвергшихся атаке США, сообщает центр ядерной безопасности страны. "Какого-либо радиоактивного заражения и утечек радиации за пределы объектов не наблюдается", - говорится в заявлении, которое приводит Организация по атомной энергии Ирана. Центр ядерной безопасности Ирана также указал на заранее принятые меры на случай атаки.
https://1prime.ru/20250622/tramp-858767737.html
иран
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иран, тегеран, сша
Политика, ИРАН, Тегеран, США
08:48 22.06.2025
 
Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов

ЦЯБ Ирана заявил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов

АЭС "Бушер" Иран
АЭС Бушер Иран
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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, подвергшихся атаке США, сообщает центр ядерной безопасности страны.
"Какого-либо радиоактивного заражения и утечек радиации за пределы объектов не наблюдается", - говорится в заявлении, которое приводит Организация по атомной энергии Ирана.
Центр ядерной безопасности Ирана также указал на заранее принятые меры на случай атаки.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
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ПолитикаИРАНТегеранСША
 
 
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