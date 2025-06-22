https://1prime.ru/20250622/iran--858769054.html

Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов

Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов - 22.06.2025, ПРАЙМ

Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов

Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, подвергшихся атаке США, сообщает центр ядерной безопасности страны. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T08:48+0300

2025-06-22T08:48+0300

2025-06-22T08:48+0300

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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, подвергшихся атаке США, сообщает центр ядерной безопасности страны. "Какого-либо радиоактивного заражения и утечек радиации за пределы объектов не наблюдается", - говорится в заявлении, которое приводит Организация по атомной энергии Ирана. Центр ядерной безопасности Ирана также указал на заранее принятые меры на случай атаки.

https://1prime.ru/20250622/tramp-858767737.html

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иран, тегеран, сша