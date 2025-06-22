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США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ
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США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана
США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ
США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана
США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам исламской республики, заявило иранское министерство иностранных дел. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T09:44+0300
2025-06-22T09:44+0300
политика
сша
иран
тегеран
мид
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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам исламской республики, заявило иранское министерство иностранных дел. "Мир не должен забывать, что это были именно США, кто во время дипломатического процесса, предав дипломатию, поддержал агрессивные и вероломные действия Израиля и сейчас, довершая нарушение закона и дополняя преступления сионистского режима, начал против Ирана опасную войну", - говорится в заявлении. США, отметили в МИД Ирана, тем самым доказали, что не придерживаются каких-либо правил.
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иран
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сша, иран, тегеран, мид
Политика, США, ИРАН, Тегеран, МИД
09:44 22.06.2025
 
США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана

МИД Ирана: США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам исламской республики, заявило иранское министерство иностранных дел.
"Мир не должен забывать, что это были именно США, кто во время дипломатического процесса, предав дипломатию, поддержал агрессивные и вероломные действия Израиля и сейчас, довершая нарушение закона и дополняя преступления сионистского режима, начал против Ирана опасную войну", - говорится в заявлении.
США, отметили в МИД Ирана, тем самым доказали, что не придерживаются каких-либо правил.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
Трамп заявил об уничтожении ключевых объектов Ирана по обогащению урана
08:09
 
ПолитикаСШАИРАНТегеранМИД
 
 
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