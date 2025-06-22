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США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана
США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ
США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана
США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам исламской республики, заявило иранское министерство иностранных дел. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T09:44+0300
2025-06-22T09:44+0300
2025-06-22T09:44+0300
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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам исламской республики, заявило иранское министерство иностранных дел. "Мир не должен забывать, что это были именно США, кто во время дипломатического процесса, предав дипломатию, поддержал агрессивные и вероломные действия Израиля и сейчас, довершая нарушение закона и дополняя преступления сионистского режима, начал против Ирана опасную войну", - говорится в заявлении. США, отметили в МИД Ирана, тем самым доказали, что не придерживаются каких-либо правил.
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Политика, США, ИРАН, Тегеран, МИД
США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана
МИД Ирана: США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам
ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам исламской республики, заявило иранское министерство иностранных дел.
"Мир не должен забывать, что это были именно США, кто во время дипломатического процесса, предав дипломатию, поддержал агрессивные и вероломные действия Израиля и сейчас, довершая нарушение закона и дополняя преступления сионистского режима, начал против Ирана опасную войну", - говорится в заявлении.
США, отметили в МИД Ирана, тем самым доказали, что не придерживаются каких-либо правил.
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