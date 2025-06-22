https://1prime.ru/20250622/iran-858769930.html

США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана

США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ

США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана

США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам исламской республики, заявило иранское министерство иностранных дел. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T09:44+0300

2025-06-22T09:44+0300

2025-06-22T09:44+0300

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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. США начали войну против Ирана, ударив по ядерным объектам исламской республики, заявило иранское министерство иностранных дел. "Мир не должен забывать, что это были именно США, кто во время дипломатического процесса, предав дипломатию, поддержал агрессивные и вероломные действия Израиля и сейчас, довершая нарушение закона и дополняя преступления сионистского режима, начал против Ирана опасную войну", - говорится в заявлении. США, отметили в МИД Ирана, тем самым доказали, что не придерживаются каких-либо правил.

https://1prime.ru/20250622/tramp-858767737.html

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