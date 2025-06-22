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Глава МИД Ирана рассчитывает на встречу с Путиным в понедельник

Глава МИД Ирана рассчитывает на встречу с Путиным в понедельник - 22.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Ирана рассчитывает на встречу с Путиным в понедельник

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что планирует провести 23 июня встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T13:17+0300

2025-06-22T13:17+0300

2025-06-22T13:17+0300

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СТАМБУЛ, 22 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что планирует провести 23 июня встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я еду завтра в Россию, у меня будет встреча с господином Владимиром Путиным. Есть стратегическое партнерство между двумя странами, мы координируем действия. Они (российская сторона – ред.) всегда были частью ядерных переговоров. Когда мы проводили переговоры с США в последние месяцы, мы регулярно информировали наших русских друзей о ходе переговоров. У нас будет завтра серьезная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным", - заявил Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.

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россия, иран, сша, тегеран, владимир путин, дональд трамп, антониу гутерреш, магатэ, оон, мид