https://1prime.ru/20250622/iran-858775014.html

Глава МИД Ирана выступил с обращением после американских ударов

Глава МИД Ирана выступил с обращением после американских ударов - 22.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Ирана выступил с обращением после американских ударов

Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T13:49+0300

2025-06-22T13:49+0300

2025-06-22T13:49+0300

политика

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СТАМБУЛ, 22 июн – ПРАЙМ. Сейчас речи о готовности Тегерана к переговорам не идет, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Я не думаю, что важно, сколько урона было нанесено. Атака по ядерным объектам – это само по себе непростительное нарушение международного права, которое должно быть осуждено", – заявил Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле. По его словам, неуместно спрашивать у Ирана, готов ли он вернуться за стол переговоров, поскольку удары Израиля по Ирану произошли, когда Тегеран и Вашингтон вели переговоры, а американские удары случились спустя несколько дней после того, как Иран 20 июня в Женеве провел переговоры с Европой по ядерному вопросу. "Они (США - ред.) предали дипломатию, предали переговоры. Они доказали, что они не люди дипломатии, а понимают лишь язык угроз и силы, это вызывает сожаление", - добавил министр иностранных дел Ирана. Он добавил, что нет тех "красных линий", которые бы США не пересекли, последней из них и самой опасной стала атака Вашингтона на ядерные объекты Ирана. "Я не знаю, как много пространства осталось для дипломатии, мы сейчас подсчитываем ущерб", - сказал он, отвечая на вопрос, от чего будут зависеть условия возвращения Ирана за стол переговоров после того, как Тегеран ответит на удары. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.

https://1prime.ru/20250622/iran-858774246.html

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тегеран, иран, магатэ, оон, сша, антониу гутерреш, дональд трамп