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Парламент Ирана принял решение закрыть Ормузский пролив - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Парламент Ирана принял решение закрыть Ормузский пролив
Парламент Ирана принял решение закрыть Ормузский пролив - 22.06.2025, ПРАЙМ
Парламент Ирана принял решение закрыть Ормузский пролив
Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности, заявил в воскресенье член... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T16:21+0300
2025-06-22T16:21+0300
политика
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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности, заявил в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. "Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности", - приводит его слова телеканал Press TV. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападение США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
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иран, сша, тегеран, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, мид, магатэ
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, МИД, МАГАТЭ
16:21 22.06.2025
 
Парламент Ирана принял решение закрыть Ормузский пролив

Парламент Ирана заявил о необходимости закрыть Ормузский пролив

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© fotolia.com / aaastocks
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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности, заявил в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
"Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности", - приводит его слова телеканал Press TV.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападение США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Добыча нефти
СМИ: Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив
15 июня, 12:37
 
ПолитикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампАнтониу ГутеррешООНМИДМАГАТЭ
 
 
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