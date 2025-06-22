https://1prime.ru/20250622/karapetyan-858778535.html

Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности страны

Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности страны - 22.06.2025, ПРАЙМ

Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности страны

Армянские власти полностью разрушили внешнюю безопасность государства, говорится в заявлении находящегося под арестом в Армении главы ГК "Ташир" Самвела... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T16:36+0300

2025-06-22T16:36+0300

2025-06-22T16:36+0300

армения

ереван

турция

никол пашинян

ташир

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ЕРЕВАН, 22 июн - ПРАЙМ. Армянские власти полностью разрушили внешнюю безопасность государства, говорится в заявлении находящегося под арестом в Армении главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. "Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства. Им удалось целиком испортить отношения с главным союзником и разрушить связи со всеми военными партнерами, внушая народу иллюзии о "перекрестках" и мечты о мире. В результате над нашей страной нависли несколько "топоров": Турция, Азербайджан, уже даже Пакистан. Мы потеряли Арцах (армянское название Карабаха - ред.) — армянский Арцах, обладающий уникальной тысячелетней исторической ценностью, который был сохранен ценой крови", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале его пресс-службы. По его словам, после этого, "под дешёвыми и лживыми обещаниями мирного договора, началась поэтапная сдача территорий Республики Армения". "Они (власти - ред.) разрушили вооруженные силы. После всех этих сдач и разрушений единственным средством защиты границ страны остались бинокли в руках нескольких непонятных людей. Под ложными обещаниями, будто вскоре будет подписан мирный договор, нынешняя власть с унизительной поспешностью бросилась гоняться за лидерами соседних стран, обесценив веками заслуженное право армянина жить достойно. Вскоре внешняя безопасность нашей страны будет восстановлена, а достоинство — возвращено. Будем бороться!" - говорится в заявлении. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

https://1prime.ru/20250620/peskov-858716578.html

армения

ереван

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армения, ереван, турция, никол пашинян, ташир