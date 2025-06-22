https://1prime.ru/20250622/kndr-858768525.html
Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР
Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР - 22.06.2025, ПРАЙМ
Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР
Россотрудничество увеличит квоту на обучение в вузах РФ для студентов из КНДР, но точное количество мест пока не определено, сообщил РИА Новости глава... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T08:22+0300
2025-06-22T08:22+0300
2025-06-22T08:22+0300
пмэф-2025
общество
россия
кндр
рф
пхеньян
россотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/79423/71/794237171_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_5b462144304f659591c44ccd59a011fa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Россотрудничество увеличит квоту на обучение в вузах РФ для студентов из КНДР, но точное количество мест пока не определено, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Есть определенный запрос на увеличение квоты, которая поддержана нашим правительством. Мы в ближайшее время объявим об увеличении (квоты - ред.) в рамках второй редакции плана", - сказал Примаков на ПМЭФ. Он добавил, что это решение находится в проработке, поэтому количество мест пока неизвестно. Примаков напомнил, что Россия выделяет для Пхеньяна 100 мест на обучение студентов, они поступают организованно. "Это очень талантливые, мотивированные ребята, которые потом возвращаются к себе в КНДР. Их больше всего интересуют технические специальности. Они с удовольствием учатся в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Казани и в Бауманке на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/zapusk-858694252.html
кндр
рф
пхеньян
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79423/71/794237171_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_685ee161f09cc529188017268bf12046.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, кндр, рф, пхеньян, россотрудничество
ПМЭФ-2025, Общество , РОССИЯ, КНДР, РФ, Пхеньян, Россотрудничество
Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР
Примаков: Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Россотрудничество увеличит квоту на обучение в вузах РФ для студентов из КНДР, но точное количество мест пока не определено, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Есть определенный запрос на увеличение квоты, которая поддержана нашим правительством. Мы в ближайшее время объявим об увеличении (квоты - ред.) в рамках второй редакции плана", - сказал Примаков на ПМЭФ.
Он добавил, что это решение находится в проработке, поэтому количество мест пока неизвестно.
Примаков напомнил, что Россия выделяет для Пхеньяна 100 мест на обучение студентов, они поступают организованно.
"Это очень талантливые, мотивированные ребята, которые потом возвращаются к себе в КНДР. Их больше всего интересуют технические специальности. Они с удовольствием учатся в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Казани и в Бауманке на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В Минвостокразвитии рассказали о плюсах запуска моста между РФ и КНДР