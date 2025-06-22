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Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР
Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР - 22.06.2025, ПРАЙМ
Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР
Россотрудничество увеличит квоту на обучение в вузах РФ для студентов из КНДР, но точное количество мест пока не определено, сообщил РИА Новости глава... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T08:22+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Россотрудничество увеличит квоту на обучение в вузах РФ для студентов из КНДР, но точное количество мест пока не определено, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Есть определенный запрос на увеличение квоты, которая поддержана нашим правительством. Мы в ближайшее время объявим об увеличении (квоты - ред.) в рамках второй редакции плана", - сказал Примаков на ПМЭФ. Он добавил, что это решение находится в проработке, поэтому количество мест пока неизвестно. Примаков напомнил, что Россия выделяет для Пхеньяна 100 мест на обучение студентов, они поступают организованно. "Это очень талантливые, мотивированные ребята, которые потом возвращаются к себе в КНДР. Их больше всего интересуют технические специальности. Они с удовольствием учатся в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Казани и в Бауманке на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество , россия, кндр, рф, пхеньян, россотрудничество
ПМЭФ-2025, Общество , РОССИЯ, КНДР, РФ, Пхеньян, Россотрудничество
08:22 22.06.2025
 
Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР

Примаков: Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны
КНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Россотрудничество увеличит квоту на обучение в вузах РФ для студентов из КНДР, но точное количество мест пока не определено, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Есть определенный запрос на увеличение квоты, которая поддержана нашим правительством. Мы в ближайшее время объявим об увеличении (квоты - ред.) в рамках второй редакции плана", - сказал Примаков на ПМЭФ.
Он добавил, что это решение находится в проработке, поэтому количество мест пока неизвестно.
Примаков напомнил, что Россия выделяет для Пхеньяна 100 мест на обучение студентов, они поступают организованно.
"Это очень талантливые, мотивированные ребята, которые потом возвращаются к себе в КНДР. Их больше всего интересуют технические специальности. Они с удовольствием учатся в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Казани и в Бауманке на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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