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КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ
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КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам Ирана
КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ
КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам Ирана
США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T12:44+0300
2025-06-22T12:44+0300
политика
сша
иран
тегеран
ксир
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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил). "Сегодняшняя агрессия (со стороны США) дает возможность Ирану в рамках его законного права на самооборону использовать опции, выходящие за рамки понимания и расчетов агрессора. Совершившим агрессию на территорию Ирана стоит ожидать ответа, который заставит их пожалеть", - говорится в заявлении, которое приводит телеканала IRIB. КСИР также отметил, что количество, местоположение и площадь баз США на Ближнем Востоке не являются их сильной стороной, а лишь увеличивает их уязвимость. Также в Корпусе стражей исламской революции заявили, что продолжат наносить удары по инфраструктуре, объектам в Израиле, представляющим стратегическое значение для израильской стороны.
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сша, иран, тегеран, ксир
Политика, США, ИРАН, Тегеран, КСИР
12:44 22.06.2025
 
КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам Ирана

КСИР: США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил).
"Сегодняшняя агрессия (со стороны США) дает возможность Ирану в рамках его законного права на самооборону использовать опции, выходящие за рамки понимания и расчетов агрессора. Совершившим агрессию на территорию Ирана стоит ожидать ответа, который заставит их пожалеть", - говорится в заявлении, которое приводит телеканала IRIB.
КСИР также отметил, что количество, местоположение и площадь баз США на Ближнем Востоке не являются их сильной стороной, а лишь увеличивает их уязвимость.
Также в Корпусе стражей исламской революции заявили, что продолжат наносить удары по инфраструктуре, объектам в Израиле, представляющим стратегическое значение для израильской стороны.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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ПолитикаСШАИРАНТегеранКСИР
 
 
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