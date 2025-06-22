https://1prime.ru/20250622/ksir-858773894.html

КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам Ирана

КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ

КСИР пригрозил США ответом на атаки по ядерным объектам Ирана

США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T12:44+0300

2025-06-22T12:44+0300

2025-06-22T12:44+0300

политика

сша

иран

тегеран

ксир

https://cdnn.1prime.ru/img/83945/84/839458459_0:58:3157:1833_1920x0_80_0_0_9462dc011cc4994630612624a17d49b8.jpg

ТЕГЕРАН, 22 июн - ПРАЙМ. США стоит ожидать ответ, который заставит их пожалеть за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил). "Сегодняшняя агрессия (со стороны США) дает возможность Ирану в рамках его законного права на самооборону использовать опции, выходящие за рамки понимания и расчетов агрессора. Совершившим агрессию на территорию Ирана стоит ожидать ответа, который заставит их пожалеть", - говорится в заявлении, которое приводит телеканала IRIB. КСИР также отметил, что количество, местоположение и площадь баз США на Ближнем Востоке не являются их сильной стороной, а лишь увеличивает их уязвимость. Также в Корпусе стражей исламской революции заявили, что продолжат наносить удары по инфраструктуре, объектам в Израиле, представляющим стратегическое значение для израильской стороны.

https://1prime.ru/20250619/iran-858690548.html

сша

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, тегеран, ксир