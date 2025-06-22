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Лавров прокомментировал удары Израиля по Ирану

Лавров прокомментировал удары Израиля по Ирану - 22.06.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал удары Израиля по Ирану

Если позволить странам толковать право на самооборону, закрепленное Уставом ООН, так, как им хочется, в мире наступит хаос, заявил глава МИД России Сергей... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T11:58+0300

2025-06-22T11:58+0300

2025-06-22T12:06+0300

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Если позволить странам толковать право на самооборону, закрепленное Уставом ООН, так, как им хочется, в мире наступит хаос, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя удары Израиля по Ирану."Ну, это там самые большие циники, а остальные говорят, что Израиль имеет право на самооборону, как Макрон сказал. Самооборона от чего? Если каждой стране позволено право на самооборону, закрепленное в уставе ООН толковать так, что "я сама решаю, когда мне мое право применять и не хочу озираться на Устав ООН", то это будет уже, конечно, не миропорядок, а хаос полный", - сказал Лавров автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Президент Франции Эммануэль Макрон не раз высказывал поддержку Израилю в связи с его военной политикой. В заявлении по итогам саммита G7 в Канаде 17 июня Макрон вновь вновь напомнил, что Франция поддерживает право Израиля на самооборону.США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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россия, израиль, иран, сергей лавров, оон, мид рф