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Лавров обсудил с Сийярто удары США по ядерным объектам Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров обсудил с Сийярто удары США по ядерным объектам Ирана
Лавров обсудил с Сийярто удары США по ядерным объектам Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил с Сийярто удары США по ядерным объектам Ирана
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, обсудил ситуацию... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T17:56+0300
2025-06-22T17:56+0300
политика
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венгрия
сергей лавров
петер сийярто
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, обсудил ситуацию вокруг ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщил в воскресенье МИД России. "Двадцать второго июня по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Обсуждена ситуация в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении. В ходе разговора Лавров указал, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия, и уже причинил ущерб режиму ядерного нераспространения, региональной и глобальной безопасности. В ведомстве также отметили, что министры обсудили отдельные аспекты двусторонних российско-венгерских отношений.
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россия, сша, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, мид рф, иран
Политика, РОССИЯ, США, ВЕНГРИЯ, Сергей Лавров, Петер Сийярто, МИД РФ, ИРАН
17:56 22.06.2025
 
Лавров обсудил с Сийярто удары США по ядерным объектам Ирана

Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто удары США по Ирану

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, обсудил ситуацию вокруг ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщил в воскресенье МИД России.
"Двадцать второго июня по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Обсуждена ситуация в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении.
В ходе разговора Лавров указал, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия, и уже причинил ущерб режиму ядерного нераспространения, региональной и глобальной безопасности.
В ведомстве также отметили, что министры обсудили отдельные аспекты двусторонних российско-венгерских отношений.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
Лавров прокомментировал удары Израиля по Ирану
11:58
 
ПолитикаРОССИЯСШАВЕНГРИЯСергей ЛавровПетер СийяртоМИД РФИРАН
 
 
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