https://1prime.ru/20250622/lavrov-858779838.html

Лавров обсудил с Сийярто удары США по ядерным объектам Ирана

Лавров обсудил с Сийярто удары США по ядерным объектам Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудил с Сийярто удары США по ядерным объектам Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, обсудил ситуацию... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T17:56+0300

2025-06-22T17:56+0300

2025-06-22T17:56+0300

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, обсудил ситуацию вокруг ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщил в воскресенье МИД России. "Двадцать второго июня по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Обсуждена ситуация в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении. В ходе разговора Лавров указал, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия, и уже причинил ущерб режиму ядерного нераспространения, региональной и глобальной безопасности. В ведомстве также отметили, что министры обсудили отдельные аспекты двусторонних российско-венгерских отношений.

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россия, сша, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, мид рф, иран