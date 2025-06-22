Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Директор парка "Тайган" в Крыму получил травмы в результате нападения льва - 22.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250622/lev-858782043.html
Директор парка "Тайган" в Крыму получил травмы в результате нападения льва
Директор парка "Тайган" в Крыму получил травмы в результате нападения льва - 22.06.2025, ПРАЙМ
Директор парка "Тайган" в Крыму получил травмы в результате нападения льва
Директор парка львов в Крыму Олег Зубков получил травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка, сообщил СУСК региона. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T21:19+0300
2025-06-22T21:35+0300
происшествия
крым
симферополь
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/16/858781893_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f144abeb1c38ea21486f139cb205b76e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - ПРАЙМ. Директор парка львов в Крыму Олег Зубков получил травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка, сообщил СУСК региона. Ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о том, что директор парка "Тайган" пострадал в результате инцидента, ему оказывается помощь. "Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", – говорится в сообщении. Следователем организована проверка на предмет статей УК РФ №238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и №143 (Нарушение правил охраны труда). Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
крым
симферополь
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/16/858781893_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_722949d34df31764939e41ea92bb2821.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, симферополь, рф
Происшествия, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, РФ
21:19 22.06.2025 (обновлено: 21:35 22.06.2025)
 
Директор парка "Тайган" в Крыму получил травмы в результате нападения льва

Директор крымского парка "Тайган" Зубков получил травмы в результате нападения льва

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия-презентация "Вместе в будущее: 10 лет Русской весне"
Выставка Россия. Пленарная сессия-презентация Вместе в будущее: 10 лет Русской весне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - ПРАЙМ. Директор парка львов в Крыму Олег Зубков получил травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка, сообщил СУСК региона.
Ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о том, что директор парка "Тайган" пострадал в результате инцидента, ему оказывается помощь.
"Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", – говорится в сообщении.
Следователем организована проверка на предмет статей УК РФ №238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и №143 (Нарушение правил охраны труда). Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
 
ПроисшествияКРЫМСИМФЕРОПОЛЬРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала