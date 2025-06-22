https://1prime.ru/20250622/lev-858782043.html
Директор парка "Тайган" в Крыму получил травмы в результате нападения льва
Директор парка "Тайган" в Крыму получил травмы в результате нападения льва - 22.06.2025, ПРАЙМ
Директор парка "Тайган" в Крыму получил травмы в результате нападения льва
Директор парка львов в Крыму Олег Зубков получил травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка, сообщил СУСК региона. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T21:19+0300
2025-06-22T21:19+0300
2025-06-22T21:35+0300
происшествия
крым
симферополь
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/16/858781893_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f144abeb1c38ea21486f139cb205b76e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - ПРАЙМ. Директор парка львов в Крыму Олег Зубков получил травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка, сообщил СУСК региона. Ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о том, что директор парка "Тайган" пострадал в результате инцидента, ему оказывается помощь. "Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", – говорится в сообщении. Следователем организована проверка на предмет статей УК РФ №238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и №143 (Нарушение правил охраны труда). Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
крым
симферополь
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/16/858781893_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_722949d34df31764939e41ea92bb2821.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, рф
Происшествия, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, РФ
Директор парка "Тайган" в Крыму получил травмы в результате нападения льва
Директор крымского парка "Тайган" Зубков получил травмы в результате нападения льва
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - ПРАЙМ. Директор парка львов в Крыму Олег Зубков получил травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка, сообщил СУСК региона.
Ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о том, что директор парка "Тайган" пострадал в результате инцидента, ему оказывается помощь.
"Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", – говорится в сообщении.
Следователем организована проверка на предмет статей УК РФ №238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и №143 (Нарушение правил охраны труда). Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.