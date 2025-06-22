https://1prime.ru/20250622/likhachev-858773544.html
Глава "Росатома" оценил вероятность атаки на иранскую АЭС "Бушер"
Глава "Росатома" оценил вероятность атаки на иранскую АЭС "Бушер" - 22.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Росатома" оценил вероятность атаки на иранскую АЭС "Бушер"
В гипотетической атаке на иранскую АЭС "Бушер" нет абсолютно никакого военного смысла, удар даже по одному ее энергоблоку приведет к ядерной аварии с... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T12:28+0300
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2025-06-22T12:28+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. В гипотетической атаке на иранскую АЭС "Бушер" нет абсолютно никакого военного смысла, удар даже по одному ее энергоблоку приведет к ядерной аварии с образованием радиоактивного облака, этого допустить нельзя, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Пусть там всего лишь один блок, но и его хватит для того, чтобы была ядерная авария и понятие "радиоактивное облако" из теоретического перешло в практическое, чего допустить, естественно, нельзя не только в интересах наших людей - в интересах иранцев, в интересах соседних стран", - заявил Лихачев 19 июня журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование России по безопасности российских сотрудников АЭС "Бушер" в Иране, сообщил президент РФ Владимир Путин 20 июня в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Лихачев выразил уверенность, что усилия Путина "увенчаются в этом смысле успехом". В ударах по АЭС "Бушер" нет "никакого абсолютно" военного смысла, подчеркнул глава "Росатома". В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока. Путин ранее сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Лихачев отмечал, что часть российских специалистов уже вывезена с иранской АЭС "Бушер", "Росатом" готов к быстрой эвакуации остающихся там работников.
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иран, рф, алексей лихачев, владимир путин, дональд трамп, аэс "бушер", росатом
Политика, ИРАН, РФ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Дональд Трамп, АЭС "Бушер", Росатом
Глава "Росатома" оценил вероятность атаки на иранскую АЭС "Бушер"
Глава "Росатома" Лихачев: в атаке на иранскую АЭС "Бушер" нет никакого военного смысла
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. В гипотетической атаке на иранскую АЭС "Бушер" нет абсолютно никакого военного смысла, удар даже по одному ее энергоблоку приведет к ядерной аварии с образованием радиоактивного облака, этого допустить нельзя, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Пусть там всего лишь один блок, но и его хватит для того, чтобы была ядерная авария и понятие "радиоактивное облако" из теоретического перешло в практическое, чего допустить, естественно, нельзя не только в интересах наших людей - в интересах иранцев, в интересах соседних стран", - заявил Лихачев 19 июня журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование России по безопасности российских сотрудников АЭС "Бушер" в Иране, сообщил президент РФ Владимир Путин 20 июня в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Лихачев выразил уверенность, что усилия Путина "увенчаются в этом смысле успехом". В ударах по АЭС "Бушер" нет "никакого абсолютно" военного смысла, подчеркнул глава "Росатома".
В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Путин ранее сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Лихачев отмечал, что часть российских специалистов уже вывезена с иранской АЭС "Бушер", "Росатом" готов к быстрой эвакуации остающихся там работников.
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