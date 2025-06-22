https://1prime.ru/20250622/likhachev-858773544.html

Глава "Росатома" оценил вероятность атаки на иранскую АЭС "Бушер"

Глава "Росатома" оценил вероятность атаки на иранскую АЭС "Бушер" - 22.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Росатома" оценил вероятность атаки на иранскую АЭС "Бушер"

В гипотетической атаке на иранскую АЭС "Бушер" нет абсолютно никакого военного смысла, удар даже по одному ее энергоблоку приведет к ядерной аварии с... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T12:28+0300

2025-06-22T12:28+0300

2025-06-22T12:28+0300

политика

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аэс "бушер"

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. В гипотетической атаке на иранскую АЭС "Бушер" нет абсолютно никакого военного смысла, удар даже по одному ее энергоблоку приведет к ядерной аварии с образованием радиоактивного облака, этого допустить нельзя, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Пусть там всего лишь один блок, но и его хватит для того, чтобы была ядерная авария и понятие "радиоактивное облако" из теоретического перешло в практическое, чего допустить, естественно, нельзя не только в интересах наших людей - в интересах иранцев, в интересах соседних стран", - заявил Лихачев 19 июня журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование России по безопасности российских сотрудников АЭС "Бушер" в Иране, сообщил президент РФ Владимир Путин 20 июня в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Лихачев выразил уверенность, что усилия Путина "увенчаются в этом смысле успехом". В ударах по АЭС "Бушер" нет "никакого абсолютно" военного смысла, подчеркнул глава "Росатома". В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока. Путин ранее сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Лихачев отмечал, что часть российских специалистов уже вывезена с иранской АЭС "Бушер", "Росатом" готов к быстрой эвакуации остающихся там работников.

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иран, рф, алексей лихачев, владимир путин, дональд трамп, аэс "бушер", росатом