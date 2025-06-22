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В Госдуме предложили ввести единые нормативы поддержки многодетных семей

В Госдуме предложили ввести единые нормативы поддержки многодетных семей - 22.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести единые нормативы поддержки многодетных семей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" настаивают на принятии единых для всех регионов России нормативов поддержки многодетных семей,... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T18:23+0300

2025-06-22T18:23+0300

2025-06-22T18:23+0300

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" настаивают на принятии единых для всех регионов России нормативов поддержки многодетных семей, сообщил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. "Мы настаиваем на принятии единого федерального стандарта поддержки многодетных семей", – сказал Миронов. Он напомнил, что на последнем пленарном заседании Госдумы думское большинство отклонило такой законопроект фракции СРЗП. Лидер партии отметил, что о проблемах многодетных семей в своём позапрошлом послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин, и законопроект СРЗП был подготовлен как раз в продолжении его выступления. "Итак, мы предлагаем предоставить семьям с тремя и более детьми 50-процентную скидку на оплату ЖКХ, бесплатно выдавать детям до 6 лет рецептурные лекарственные препараты, а детям до 18 лет – бесплатно ездить на внутригородском транспорте, в автобусах пригородных и внутрирайонных линий", – рассказал парламентарий. Миронов добавил, что проектом требуется разрешить многодетным семьям по всей России бесплатно пользоваться автомобильными парковками, а также "раз и на всегда" их надо освободить от транспортного налога. Также, он уточнил, что в законопроекте говорится, что дети из многодетных семей должны дважды в день получать бесплатное школьное питание, и их нужно обеспечивать бесплатной школьной формой, без очереди принимать в детский сад и в поликлинику, а государственные спортивные учреждения – бесплатно предоставлять платные услуги. "Многие люди ждут такого решения, они готовы заводить детей, потому что многодетность в крови у наших граждан, и многодетные семьи являются той самой силой, в руках которой находится судьба страны", – заключил политик.

https://1prime.ru/20250619/taksi-858659836.html

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россия, общество , москва, сергей миронов, владимир путин, госдума, федеральное собрание