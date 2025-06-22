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В Томске задержали главу фирмы, похитившего свыше 130 миллионов рублей
В Томске задержали главу фирмы, похитившего свыше 130 миллионов рублей - 22.06.2025, ПРАЙМ
В Томске задержали главу фирмы, похитившего свыше 130 миллионов рублей
Полиция задержала руководителя фирмы в Томске, похитившего у 47 человек больше 130 миллионов рублей под предлогом строительства жилья, сообщила представитель... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T16:19+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Полиция задержала руководителя фирмы в Томске, похитившего у 47 человек больше 130 миллионов рублей под предлогом строительства жилья, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Яркий пример профессионализма и настойчивости продемонстрировали мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с ОЭБиПК по Кировскому району города Томска", - написала Волк в Telegram-канале. По словам Волк, томские полицейские провели сложную операцию по розыску и задержанию руководителя коммерческой фирмы, которых разработал схему хищения средств под предлогом строительства жилья. "Путем обмана он похитил у 47 граждан свыше 130 миллионов рублей. Затем скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск", - пояснила Волк. Сейчас мужчина задержан и доставлен оперативниками в Томск. Следователем расследуется уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Фигурант по решению суда заключен под стражу. Следователи и оперативники продолжают работу по установлению всех эпизодов его преступной деятельности, заключили в ведомстве.
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Происшествия, Общество , Бизнес, Томск, РФ, МВД, УМВД
В Томске задержали главу фирмы, похитившего свыше 130 миллионов рублей
В Томске задержали руководителя фирмы, похитившего у 47 человек свыше 130 миллионов рублей
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Полиция задержала руководителя фирмы в Томске, похитившего у 47 человек больше 130 миллионов рублей под предлогом строительства жилья, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Яркий пример профессионализма и настойчивости продемонстрировали мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с ОЭБиПК по Кировскому району города Томска", - написала Волк в Telegram-канале.
По словам Волк, томские полицейские провели сложную операцию по розыску и задержанию руководителя коммерческой фирмы, которых разработал схему хищения средств под предлогом строительства жилья.
"Путем обмана он похитил у 47 граждан свыше 130 миллионов рублей. Затем скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск", - пояснила Волк.
Сейчас мужчина задержан и доставлен оперативниками в Томск. Следователем расследуется уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ.
Фигурант по решению суда заключен под стражу. Следователи и оперативники продолжают работу по установлению всех эпизодов его преступной деятельности, заключили в ведомстве.
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