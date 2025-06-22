https://1prime.ru/20250622/nebenzya-858783167.html

Россия на заседании Совбеза ООН осудила удары США по Ирану

Россия на заседании Совбеза ООН осудила удары США по Ирану - 22.06.2025, ПРАЙМ

Россия на заседании Совбеза ООН осудила удары США по Ирану

Россия решительно осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США против Ирана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T23:27+0300

2025-06-22T23:27+0300

2025-06-22T23:27+0300

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ООН, 22 июн – ПРАЙМ. Россия решительно осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США против Ирана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества и подтвердил, что ради интересов своего израильского союзника он готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества", — заявил российский дипломат.Другие заявления Небензи:США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как заявили в Вашингтоне, атака была рассчитана на уничтожение или серьезное ослабление ядерной программы Ирана. Президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану более серьезными последствиями, если Исламская Республика не согласится закончить эту войну.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Операцию Пентагона строго осудил Китай.

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россия, общество , иран, сша, вашингтон, василий небензя, дональд трамп, джей ди вэнс, оон, мид, магатэ