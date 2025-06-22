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Россия на заседании Совбеза ООН осудила удары США по Ирану - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Россия на заседании Совбеза ООН осудила удары США по Ирану
Россия на заседании Совбеза ООН осудила удары США по Ирану - 22.06.2025, ПРАЙМ
Россия на заседании Совбеза ООН осудила удары США по Ирану
Россия решительно осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США против Ирана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T23:27+0300
2025-06-22T23:27+0300
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ООН, 22 июн – ПРАЙМ. Россия решительно осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США против Ирана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества и подтвердил, что ради интересов своего израильского союзника он готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества", — заявил российский дипломат.Другие заявления Небензи:США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как заявили в Вашингтоне, атака была рассчитана на уничтожение или серьезное ослабление ядерной программы Ирана. Президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану более серьезными последствиями, если Исламская Республика не согласится закончить эту войну.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Операцию Пентагона строго осудил Китай.
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россия, общество , иран, сша, вашингтон, василий небензя, дональд трамп, джей ди вэнс, оон, мид, магатэ
Политика, РОССИЯ, Общество , ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Василий Небензя, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, ООН, МИД, МАГАТЭ
23:27 22.06.2025
 
Россия на заседании Совбеза ООН осудила удары США по Ирану

Постпред при ООН Небензя: Россия осуждает безответственные действия США против Ирана

© РИА Новости . Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя на заседании Совета безопасности ООН
Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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ООН, 22 июн – ПРАЙМ. Россия решительно осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США против Ирана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества и подтвердил, что ради интересов своего израильского союзника он готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества", — заявил российский дипломат.
Другие заявления Небензи:
  • Иран имеет право на развитие мирной атомной программы;
  • США атакой против Ирана открыли "ящик пандоры";
  • Москва предлагала Вашингтону посреднические услуги по Ирану;
  • США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления и нарушения международного права;
  • атаки США против Ирана — колоссальный удар по глобальному режиму нераспространения;
  • если эскалацию не остановить, весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как заявили в Вашингтоне, атака была рассчитана на уничтожение или серьезное ослабление ядерной программы Ирана. Президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану более серьезными последствиями, если Исламская Республика не согласится закончить эту войну.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Операцию Пентагона строго осудил Китай.
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
Источник сообщил о проекте резолюции СБ ООН с осуждением атаки США на Иран
Вчера, 18:55
 
ПолитикаРОССИЯОбществоИРАНСШАВАШИНГТОНВасилий НебензяДональд ТрампДжей Ди ВэнсООНМИДМАГАТЭ
 
 
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