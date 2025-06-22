https://1prime.ru/20250622/niderlandy-858770982.html

Глава МИД Нидерландов предупредил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Глава МИД Нидерландов предупредил об обострении ситуации на Ближнем Востоке - 22.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Нидерландов предупредил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Удары США по Ирану обострят и без того тревожную ситуацию на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T10:59+0300

2025-06-22T10:59+0300

2025-06-22T10:59+0300

политика

иран

сша

нидерланды

дональд трамп

антониу гутерреш

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/76368/49/763684924_0:192:3089:1929_1920x0_80_0_0_3643a4b865a1f98343c1a69fc6ba30ca.jpg

ГААГА, 22 июн - ПРАЙМ. Удары США по Ирану обострят и без того тревожную ситуацию на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп. "Кабинет министров (Нидерландов) принял во внимание американские атаки на ядерные объекты в Иране. Это вызовет дальнейшее обострение тревожной ситуации на Ближнем Востоке", - написал Велдкамп в соцсети Х. Он сообщил, что в воскресенье члены правительства Нидерландов проведут заседание Совета национальной безопасности. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://1prime.ru/20250622/tramp-858770622.html

иран

сша

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, нидерланды, дональд трамп, антониу гутерреш, мид, оон