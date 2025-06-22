https://1prime.ru/20250622/ostapkovich-858763376.html

Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото

Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото - 22.06.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото

В финансовом мире золото считается защитным активом. Стоит ли россиянам рассматривать его как инструмент для вложений и можно ли таким образом получить большой... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T02:02+0300

2025-06-22T02:02+0300

2025-06-22T02:02+0300

финансы

георгий остапкович

ниу вшэ

золото

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/83787/93/837879330_0:155:2976:1829_1920x0_80_0_0_b8135df6ed294c7f79d949b00f6d7e33.jpg

МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. В финансовом мире золото считается защитным активом. Стоит ли россиянам рассматривать его как инструмент для вложений и можно ли таким образом получить большой доход, агентству "Прайм" рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По его словам, котировки золота очень волатильны. Сегодня они могут стоять на максимальных позициях, но с таким же успехом могут и незначительно опуститься буквально в течение двух-трех недель. Все зависит от экономической конъюнктуры."Вложение в золото — это не депозит, который обязательно вернется вам с хорошими процентами. Этот актив нужно рассматривать как сохранение своих вложений, но далеко не как наращивание своего богатства. Это безрисковый актив, с которым вы практически никогда не проиграете. Но и выиграть с ним тоже достаточно сложно", — отметил Остапкович.Помимо этого стоит учитывать, что при продаже золота взимается комиссия."Вкладываться в золото или нет, каждый должен решать для себя сам. Если у вас есть деньги, которые вы хотите потратить на какой-то поиск актива, то 30% из этого можно вложить в золото. А остальное — в депозиты, ценные бумаги, какие-то другие активы. Но все бросать в золото я бы не рекомендовал", — указал эксперт.

https://1prime.ru/20250620/zoloto-858743210.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, георгий остапкович, ниу вшэ, золото, инвестиции