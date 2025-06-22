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Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото
Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото - 22.06.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото
В финансовом мире золото считается защитным активом. Стоит ли россиянам рассматривать его как инструмент для вложений и можно ли таким образом получить большой... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T02:02+0300
2025-06-22T02:02+0300
финансы
георгий остапкович
ниу вшэ
золото
инвестиции
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. В финансовом мире золото считается защитным активом. Стоит ли россиянам рассматривать его как инструмент для вложений и можно ли таким образом получить большой доход, агентству "Прайм" рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По его словам, котировки золота очень волатильны. Сегодня они могут стоять на максимальных позициях, но с таким же успехом могут и незначительно опуститься буквально в течение двух-трех недель. Все зависит от экономической конъюнктуры.&quot;Вложение в золото — это не депозит, который обязательно вернется вам с хорошими процентами. Этот актив нужно рассматривать как сохранение своих вложений, но далеко не как наращивание своего богатства. Это безрисковый актив, с которым вы практически никогда не проиграете. Но и выиграть с ним тоже достаточно сложно&quot;, — отметил Остапкович.Помимо этого стоит учитывать, что при продаже золота взимается комиссия."Вкладываться в золото или нет, каждый должен решать для себя сам. Если у вас есть деньги, которые вы хотите потратить на какой-то поиск актива, то 30% из этого можно вложить в золото. А остальное — в депозиты, ценные бумаги, какие-то другие активы. Но все бросать в золото я бы не рекомендовал", — указал эксперт.
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финансы, георгий остапкович, ниу вшэ, золото, инвестиции
Финансы, Георгий Остапкович, НИУ ВШЭ, золото, инвестиции
02:02 22.06.2025
 
Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото

Эксперт Остапкович: вложения в золото стоит рассматривать как сохранение денег

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков на заводе "Красцветмет"
Производство золотых слитков на заводе Красцветмет - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. В финансовом мире золото считается защитным активом. Стоит ли россиянам рассматривать его как инструмент для вложений и можно ли таким образом получить большой доход, агентству "Прайм" рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, котировки золота очень волатильны. Сегодня они могут стоять на максимальных позициях, но с таким же успехом могут и незначительно опуститься буквально в течение двух-трех недель. Все зависит от экономической конъюнктуры.

"Вложение в золото — это не депозит, который обязательно вернется вам с хорошими процентами. Этот актив нужно рассматривать как сохранение своих вложений, но далеко не как наращивание своего богатства. Это безрисковый актив, с которым вы практически никогда не проиграете. Но и выиграть с ним тоже достаточно сложно", — отметил Остапкович.

Помимо этого стоит учитывать, что при продаже золота взимается комиссия.
"Вкладываться в золото или нет, каждый должен решать для себя сам. Если у вас есть деньги, которые вы хотите потратить на какой-то поиск актива, то 30% из этого можно вложить в золото. А остальное — в депозиты, ценные бумаги, какие-то другие активы. Но все бросать в золото я бы не рекомендовал", — указал эксперт.
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ФинансыГеоргий ОстапковичНИУ ВШЭзолотоинвестиции
 
 
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