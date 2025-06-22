https://1prime.ru/20250622/pentagon-858776800.html

США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона

США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона - 22.06.2025, ПРАЙМ

США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона

США нанесли успешные удары по трём объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению "ядерных амбиций"... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T15:33+0300

2025-06-22T15:33+0300

2025-06-22T15:33+0300

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политика

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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США нанесли успешные удары по трём объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению "ядерных амбиций" Ирана, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет. "По приказу президента (США Дональда - ред.) Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан - с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. И, как покажет председатель Объединенного комитета начальников штабов, это была невероятная и сокрушительная операция", - сказал Хегсет на брифинге в Пентагоне. По его словам, удары не были направлены против иранских войск или мирного населения. "Благодаря решительному и дальновидному лидерству президента Трампа и его приверженности миру через силу ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", - утверждает Хегсет.

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