https://1prime.ru/20250622/pentagon-858776800.html
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона - 22.06.2025, ПРАЙМ
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
США нанесли успешные удары по трём объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению "ядерных амбиций"... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T15:33+0300
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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США нанесли успешные удары по трём объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению "ядерных амбиций" Ирана, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет. "По приказу президента (США Дональда - ред.) Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан - с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. И, как покажет председатель Объединенного комитета начальников штабов, это была невероятная и сокрушительная операция", - сказал Хегсет на брифинге в Пентагоне. По его словам, удары не были направлены против иранских войск или мирного населения. "Благодаря решительному и дальновидному лидерству президента Трампа и его приверженности миру через силу ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", - утверждает Хегсет.
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иран, сша, вашингтон, пит хегсет
ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Пит Хегсет, Политика
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Хегсет: США уничтожили ядерную программу Ирана
ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США нанесли успешные удары по трём объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению "ядерных амбиций" Ирана, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.
"По приказу президента (США Дональда - ред.) Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан - с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. И, как покажет председатель Объединенного комитета начальников штабов, это была невероятная и сокрушительная операция", - сказал Хегсет на брифинге в Пентагоне.
По его словам, удары не были направлены против иранских войск или мирного населения.
"Благодаря решительному и дальновидному лидерству президента Трампа и его приверженности миру через силу ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", - утверждает Хегсет.
Глава МИД Ирана выступил с обращением после американских ударов