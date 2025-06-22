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США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона - 22.06.2025, ПРАЙМ
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США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона - 22.06.2025, ПРАЙМ
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
США нанесли успешные удары по трём объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению "ядерных амбиций"... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T15:33+0300
2025-06-22T15:33+0300
иран
сша
вашингтон
пит хегсет
политика
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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США нанесли успешные удары по трём объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению "ядерных амбиций" Ирана, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет. "По приказу президента (США Дональда - ред.) Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан - с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. И, как покажет председатель Объединенного комитета начальников штабов, это была невероятная и сокрушительная операция", - сказал Хегсет на брифинге в Пентагоне. По его словам, удары не были направлены против иранских войск или мирного населения. "Благодаря решительному и дальновидному лидерству президента Трампа и его приверженности миру через силу ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", - утверждает Хегсет.
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иран, сша, вашингтон, пит хегсет
ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Пит Хегсет, Политика
15:33 22.06.2025
 
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Хегсет: США уничтожили ядерную программу Ирана

© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander KubitzaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США нанесли успешные удары по трём объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению "ядерных амбиций" Ирана, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.
"По приказу президента (США Дональда - ред.) Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан - с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. И, как покажет председатель Объединенного комитета начальников штабов, это была невероятная и сокрушительная операция", - сказал Хегсет на брифинге в Пентагоне.
По его словам, удары не были направлены против иранских войск или мирного населения.
"Благодаря решительному и дальновидному лидерству президента Трампа и его приверженности миру через силу ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", - утверждает Хегсет.
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и А. Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
Глава МИД Ирана выступил с обращением после американских ударов
13:49
 
ПолитикаИРАНСШАВАШИНГТОНПит Хегсет
 
 
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