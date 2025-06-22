Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к войне с Ираном - 22.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250622/pentagon-858777201.html
Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к войне с Ираном - 22.06.2025, ПРАЙМ
Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к войне с Ираном
США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T15:43+0300
2025-06-22T15:43+0300
политика
сша
иран
вашингтон
пит хегсет
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, посвященной ударам по ядерной инфраструктуре Ирана."Соединенные Штаты не ищут войны, но давайте проясним: мы будем действовать быстро и решительно, если наши люди, партнеры или интересы окажутся под угрозой", - сказал министр обороны США.Хегсет отметил, что удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане готовились неделями с соблюдением максимальной секретности. По его словам, соответствующий приказ президента США Дональда Трампа был "сфокусированным, мощным и ясным".При этом глава Пентагона подчеркнул, что возможная попытка ответной атаки Ирана по военным США после осуществленных американскими силами ударов по иранским объектам станет "очень плохой идеей" для Тегерана."Для Ирана или его сторонников было бы очень плохой идеей попытаться атаковать американские войска", - сказал он журналистам в Пентагоне, комментируя возможность ответной атаки Тегерана.
https://1prime.ru/20250622/pentagon-858776800.html
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, вашингтон, пит хегсет, дональд трамп
Политика, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Пит Хегсет, Дональд Трамп
15:43 22.06.2025
 
Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к войне с Ираном

Хегсет: США не стремятся к войне с Ираном, но готовы действовать решительно

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, посвященной ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.
"Соединенные Штаты не ищут войны, но давайте проясним: мы будем действовать быстро и решительно, если наши люди, партнеры или интересы окажутся под угрозой", - сказал министр обороны США.
Хегсет отметил, что удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане готовились неделями с соблюдением максимальной секретности. По его словам, соответствующий приказ президента США Дональда Трампа был "сфокусированным, мощным и ясным".
При этом глава Пентагона подчеркнул, что возможная попытка ответной атаки Ирана по военным США после осуществленных американскими силами ударов по иранским объектам станет "очень плохой идеей" для Тегерана.
"Для Ирана или его сторонников было бы очень плохой идеей попытаться атаковать американские войска", - сказал он журналистам в Пентагоне, комментируя возможность ответной атаки Тегерана.
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
15:33
 
ПолитикаСШАИРАНВАШИНГТОНПит ХегсетДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала