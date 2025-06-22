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Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к войне с Ираном

Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к войне с Ираном - 22.06.2025, ПРАЙМ

Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к войне с Ираном

США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T15:43+0300

2025-06-22T15:43+0300

2025-06-22T15:43+0300

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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, посвященной ударам по ядерной инфраструктуре Ирана."Соединенные Штаты не ищут войны, но давайте проясним: мы будем действовать быстро и решительно, если наши люди, партнеры или интересы окажутся под угрозой", - сказал министр обороны США.Хегсет отметил, что удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане готовились неделями с соблюдением максимальной секретности. По его словам, соответствующий приказ президента США Дональда Трампа был "сфокусированным, мощным и ясным".При этом глава Пентагона подчеркнул, что возможная попытка ответной атаки Ирана по военным США после осуществленных американскими силами ударов по иранским объектам станет "очень плохой идеей" для Тегерана."Для Ирана или его сторонников было бы очень плохой идеей попытаться атаковать американские войска", - сказал он журналистам в Пентагоне, комментируя возможность ответной атаки Тегерана.

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сша, иран, вашингтон, пит хегсет, дональд трамп