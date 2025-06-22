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Песков прокомментировал восстановление отношений с США - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал восстановление отношений с США
Песков прокомментировал восстановление отношений с США - 22.06.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал восстановление отношений с США
Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T12:55+0300
2025-06-22T12:55+0300
политика
россия
рф
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Инерционность в наших двусторонних отношениях очень большая. Ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, тоже очень большой. Поэтому процесс их выправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время, сделать это за одну ночь не удастся", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя решение США отменить раунд переговоров по "взаимным раздражителям".
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россия, рф, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, РФ, США, Дмитрий Песков
12:55 22.06.2025
 
Песков прокомментировал восстановление отношений с США

Песков: вернуть отношения России и США в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Инерционность в наших двусторонних отношениях очень большая. Ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, тоже очень большой. Поэтому процесс их выправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время, сделать это за одну ночь не удастся", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя решение США отменить раунд переговоров по "взаимным раздражителям".
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США
20 июня, 11:54
 
ПолитикаРОССИЯРФСШАДмитрий Песков
 
 
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