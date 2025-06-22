https://1prime.ru/20250622/peskov-858773749.html

Песков прокомментировал восстановление отношений с США

Песков прокомментировал восстановление отношений с США - 22.06.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал восстановление отношений с США

Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T12:55+0300

2025-06-22T12:55+0300

2025-06-22T12:55+0300

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Инерционность в наших двусторонних отношениях очень большая. Ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, тоже очень большой. Поэтому процесс их выправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время, сделать это за одну ночь не удастся", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя решение США отменить раунд переговоров по "взаимным раздражителям".

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россия, рф, сша, дмитрий песков