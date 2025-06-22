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В Кремле раскрыли, сколько Запад потратил на госпереворот на Украине
В Кремле раскрыли, сколько Запад потратил на госпереворот на Украине - 22.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, сколько Запад потратил на госпереворот на Украине
Западные страны в 2014 году отказались от своих обязательств по Украине, а потом потратили около четырех миллиардов долларов для организации госпереворота в... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T13:06+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Западные страны в 2014 году отказались от своих обязательств по Украине, а потом потратили около четырех миллиардов долларов для организации госпереворота в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину ответил на вопрос о том, почему президент РФ Владимир Путин, говоря об Украине, часто возвращается к теме госпереворота 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что этот госпереворот - предтеча всех последующих событий. "Когда совершенно, собственно, не завуалированно западные страны отказались от своих обязательств, это министры иностранных дел, а потом, как позже подтвердили США, они потратили, по-моему, четыре миллиарда долларов, как признала сама (бывший заместитель госсекретаря США Виктория - прим.) Нуланд, для организации переворота", - сказал Песков.
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рф, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РФ, УКРАИНА, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле раскрыли, сколько Запад потратил на госпереворот на Украине
Песков: Запад в 2014 году потратил около 4 млрд долларов на госпереворот на Украине
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Западные страны в 2014 году отказались от своих обязательств по Украине, а потом потратили около четырех миллиардов долларов для организации госпереворота в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину ответил на вопрос о том, почему президент РФ Владимир Путин, говоря об Украине, часто возвращается к теме госпереворота 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что этот госпереворот - предтеча всех последующих событий.
"Когда совершенно, собственно, не завуалированно западные страны отказались от своих обязательств, это министры иностранных дел, а потом, как позже подтвердили США, они потратили, по-моему, четыре миллиарда долларов, как признала сама (бывший заместитель госсекретаря США Виктория - прим.) Нуланд, для организации переворота", - сказал Песков.
Песков прокомментировал восстановление отношений с США