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В жюри конкурса "Интервидение" войдут представители каждой страны

В жюри конкурса "Интервидение" войдут представители каждой страны - 22.06.2025, ПРАЙМ

В жюри конкурса "Интервидение" войдут представители каждой страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. В жюри музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет в Москве 20 сентября, войдут представители из каждой страны,... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T04:26+0300

2025-06-22T04:26+0300

2025-06-22T04:26+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. В жюри музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет в Москве 20 сентября, войдут представители из каждой страны, участвующей в конкурсе, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Правилами предусмотрено, что каждая страна представляет своего члена жюри", - рассказал он. Кто именно войдет в жюри - пока большой секрет, подчеркнул Швыдкой, но выразил уверенность, что это будут профессионалы, которые понимают, что такое эстрадное пение. "У нас, слава богу, есть немало таких людей", - заключил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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бизнес, общество , россия, москва, рф, московская область, владимир путин