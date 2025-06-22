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СПГ-Армагеддон: Китай срочно возвращается к проекту "Сила Сибири — 2"

СПГ-Армагеддон: Китай срочно возвращается к проекту "Сила Сибири — 2" - 22.06.2025, ПРАЙМ

СПГ-Армагеддон: Китай срочно возвращается к проекту "Сила Сибири — 2"

Конфликт Израиля и Ирана угрожает важнейшему газовому хабу Ближнего Востока — Катару. Его танкеры зависят от прохода через Ормузский пролив, который стал минным | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T06:06+0300

2025-06-22T06:06+0300

2025-06-22T06:06+0300

статья

газ

китай

иран

газпром

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Олег Обухов. Конфликт Израиля и Ирана угрожает важнейшему газовому хабу Ближнего Востока — Катару. Его танкеры зависят от прохода через Ормузский пролив, который стал минным полем. Если Катар "выключится", Китаю грозит сокращение поставок сжиженного природного газа, что ставит под удар работу заводов и электростанций. Пекин оказался перед дилеммой: платить за подскочивший в полтора раза в цене сжиженный газ или согласиться на контракт с Россией по "Силе Сибири – 2". Для "Газпрома" это окно возможностей: трубопроводный газ дешевле, стабильнее и упрощает логистику. Ускорит ли кризис заключение сделки между Москвой и Пекином?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОрмузский узел затягиваетсяЭскалация между Израилем и Ираном грозит не только нефтяным, но и газовым потокам по морю. Если Ормузский пролив будет заблокирован заложником геополитики — Тегераном, то Катар — ключевой поставщик СПГ для Китая — может потерять от 10 до 15 процентов экспорта. Учитывая ситуацию, аналитики прогнозируют скачок цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе на треть. В этих условиях Пекин может ускорить переговоры с Москвой по "Силе Сибири — 2". Этот проект способен обеспечить КНР надежными и политически нейтральными поставками. Для России это шанс закрепиться в роли одного из главных газовых партнеров Китая, говорит эксперт консалтинговой группы "Полилог" Александр Хазариди."Сделка может гарантировать расширение доступа к огромному китайскому рынку. А у "Газпрома" появится шанс частично компенсировать выпавший экспорт в Европу. Для КНР трубопроводный маршрут через Монголию объективно выглядит более стабильным и предсказуемым по сравнению с морскими поставками СПГ, особенно в условиях геополитической нестабильности. Все это может придать российскому газу ценность не только как сырью, но и как фактору энергобезопасности Китая", — отмечает политолог.$55 миллиардов на конуОднако, реализация "Силы Сибири — 2" сопряжена с рядом вызовов. Во-первых, необходимо согласование цены на газ, которая должна быть выгодной как для "Газпрома", так и для китайских потребителей. Во-вторых, требуется масштабное строительство газопровода через территорию Монголии, что предполагает немалые инвестиции. Общая стоимость проекта оценивается в 55 миллиардов долларов, включая инфраструктуру участников. Естественно, что согласование всех интересов потребует тонкой дипломатической работы и глубокого понимания нюансов каждого этапа строительства.В-третьих, существуют альтернативные источники газоснабжения для КНР. В частности — свои месторождения и импорт из других стран, который составляет серьезную конкуренцию. Тем не менее российский проект для Китая является хорошим гарантом надежности поставок, рассказывает директор по развитию бизнеса в Китае Университета "Синергия" Олег Ремыга."Базово Россия гарантирует Китаю два вида безопасности — продовольственную и энергетическую. Учитывая турбулентность на рынке, реализация проекта "Сила Сибири — 2", конечно, получит дополнительный импульс. К тому же Пекин стремится к формированию стратегических запасов энергоносителей. Китайцы, конечно, диверсифицируют поставки: не быть зависимыми от одного поставщика — традиционный подход национального бизнеса. Однако этот проект для Поднебесной — краеугольный камень, гарантирующий стабильность", — подчеркивает эксперт.Очевидно, геополитическая обстановка сейчас играет на руку сухопутным маршрутам. Наметившееся углубление стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также стремление Пекина максимально избегать зависимости от морской непредсказуемости, добавляет проекту привлекательности. Кроме того, российский газ — это высокая энергоэффективность и экологичность. Хорошее подспорье углю, который по-прежнему играет существенную роль в энергетическом балансе Китая.Когда захлопнется газовый кранЕсть еще один нюанс, о котором редко говорят: Катар занял неформальную позицию помощи Ирану, несколько заявлений подобного рода проскальзывали в СМИ. И если Доха сейчас не повлияет на Тегеран, то, как минимум временный коллапс в поставках энергоносителей будет неизбежен. По подсчетам профильных экспертов, даже частичное закрытие Ормузского пролива на три месяца может привести к дефициту газа в Китае на уровне 5-7 процентов от годового потребления. А конфликт, считает CEO и управляющий партнер SKY Consulting Group, эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке Кристина Танцюра, вряд ли быстро закончится."Скорее всего, на Иран будут наложены дополнительные санкции, они могут подвигнуть Тегеран на жесткий ответ. Поэтому я в принципе ожидаю, что пролив со стороны Ирана будет закрыт, если, конечно, не возобладает разум в какой-то момент у какой-то из сторон. Ежели Ормузский пролив все-таки закроют, то будут кардинально перекроены маршруты поставок. В таком случае можно будет ожидать активизацию переговоров по "Силе Сибири — 2" в этом году и запуск проекта в ближайшей перспективе. Для Китая российский газ будет одной из лучших альтернатив тому, что у него сейчас есть", — полагает специалист.Труба в будущееКстати, Россия и Китай могут рассмотреть и другие варианты энергетического сотрудничества. Например, увеличение поставок СПГ по Северному морскому пути и совместную разработку арктических месторождений. Эти проекты могут укрепить энергетическую безопасность обеих стран и создать новые возможности для экономического роста.Что касается "Силы Сибири — 2", то, несмотря на существующие препятствия, проект имеет все шансы стать важным элементом общей стратегии Китая и ощутимым источником дохода для России. Это не просто трубопровод, а прагматичный расчет на далеко идущие планы в сфере геополитической стабильности в регионе. Это инструмент, способный перекроить энергетическую карту Евразии. Успех "Силы Сибири — 2" станет важным шагом на пути к формированию более справедливого и устойчивого мира, где сотрудничество и взаимопонимание возьмут верх над конфронтацией и недоверием. Расширение партнерства России и Китая станет вкладом в стабилизацию энергорынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

газ, китай, иран, газпром, газопровод "сила сибири"