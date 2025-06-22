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Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата - 22.06.2025, ПРАЙМ
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T00:16+0300
2025-06-22T00:16+0300
2025-06-22T00:16+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.
По традиции глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля.
Путин не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для неё угрозы. Президент заверял, что для сохранения исторической памяти государство приложит все необходимые усилия.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество , РОССИЯ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин в День памяти и скорби возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.
По традиции глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля.
Путин не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для неё угрозы. Президент заверял, что для сохранения исторической памяти государство приложит все необходимые усилия.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.