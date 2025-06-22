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Путин встретится с редакторами учебников истории - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Путин встретится с редакторами учебников истории
Путин встретится с редакторами учебников истории - 22.06.2025, ПРАЙМ
Путин встретится с редакторами учебников истории
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 22 июня встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T00:19+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 22 июня встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс. Как сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, среди участников встречи будут помощник президента РФ Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Новые единые учебники по истории для 10-11-х используются в российских школах с 1 сентября 2023 года и состоят из четырех томов, включающих историю России и всеобщую историю. В качестве новшества в учебники были добавлены QR-коды, которые адресуют читателя к произведениям литературы, художественным фильмам и различным цифровым ресурсам, где можно получить дополнительную информацию. Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах для новых учебников по истории России полностью переработали, а также добавили раздел о ключевых событиях современной истории – воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, о предпосылках и событиях Специальной военной операции, а также о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации. Кроме того, осенью 2024 года в разных регионах РФ начался процесс практической проверки качества новых учебников по истории для 5–9-х классов. Они будут использоваться в школах с 1 сентября 2025 года. Тираж новых учебников по истории для 5-9 классов должен составить 16 миллионов экземпляров. Суммарно в книгах содержится более 2 000 рисунков и 100 исторических карт. Особое внимание в учебниках уделено роли России в мировой истории, значительно расширены разделы об истории науки, культуры и искусства. Кроме того, в новой версии учебника истории для пятого класса будет раздел о развитии первобытного общества на территории России. Авторами книг выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
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Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, КРЫМ, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МГИМО, РАН
00:19 22.06.2025
 
Путин встретится с редакторами учебников истории

Путин 22 июня встретится с редакторами учебников истории для 5-11 классов

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 22 июня встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования.
Ожидается, что на встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс.
Как сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, среди участников встречи будут помощник президента РФ Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Новые единые учебники по истории для 10-11-х используются в российских школах с 1 сентября 2023 года и состоят из четырех томов, включающих историю России и всеобщую историю.
В качестве новшества в учебники были добавлены QR-коды, которые адресуют читателя к произведениям литературы, художественным фильмам и различным цифровым ресурсам, где можно получить дополнительную информацию.
Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах для новых учебников по истории России полностью переработали, а также добавили раздел о ключевых событиях современной истории – воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, о предпосылках и событиях Специальной военной операции, а также о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации.
Кроме того, осенью 2024 года в разных регионах РФ начался процесс практической проверки качества новых учебников по истории для 5–9-х классов. Они будут использоваться в школах с 1 сентября 2025 года.
Тираж новых учебников по истории для 5-9 классов должен составить 16 миллионов экземпляров. Суммарно в книгах содержится более 2 000 рисунков и 100 исторических карт. Особое внимание в учебниках уделено роли России в мировой истории, значительно расширены разделы об истории науки, культуры и искусства. Кроме того, в новой версии учебника истории для пятого класса будет раздел о развитии первобытного общества на территории России.
Авторами книг выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФМОСКВАКРЫМВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковМГИМОРАН
 
 
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