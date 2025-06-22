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"Стоит прислушаться". В Британии оценили слова Путина по Украине
"Стоит прислушаться". В Британии оценили слова Путина по Украине - 22.06.2025, ПРАЙМ
"Стоит прислушаться". В Британии оценили слова Путина по Украине
Западу стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина, сделанные на ПМЭФ, касающиеся Украины. Об этом заявил британский геополитический аналитик | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T10:12+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Западу стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина, сделанные на ПМЭФ, касающиеся Украины. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Во время выступления (На пленарной сессии ПМЭФ) Путин много говорил об Украине. Конечно, некоторые фразы прозвучали довольно жестко, но к ним стоит прислушаться", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.Меркурис добавил, что утверждения российского лидера о текущей ситуации на Украине были обоснованными и не столь ужасающими, как их представили западные СМИ. Он подчеркнул, что слова Путина соответствуют ранее представленному Украине меморандуму и были тщательно продуманы.Во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ в минувшую пятницу Путин сообщил, что Россия пыталась разрешить конфликт с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отвергал предложения о прекращении боевых действий. Он также отметил, что Россия не стремится к капитуляции Украины, но настаивает на признании существующих реалий. Кроме того, Путин указал на нехватку военнослужащих у ВСУ на ключевых участках фронта и заявил, что российская армия продолжает наступление по всей линии соприкосновения каждый день.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, Киев
"Стоит прислушаться". В Британии оценили слова Путина по Украине
Меркурис: Западу стоит прислушаться к словам Путина о ситуации на Украине
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Западу стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина, сделанные на ПМЭФ, касающиеся Украины. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Во время выступления (На пленарной сессии ПМЭФ) Путин много говорил об Украине. Конечно, некоторые фразы прозвучали довольно жестко, но к ним стоит прислушаться", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала
.
Меркурис добавил, что утверждения российского лидера о текущей ситуации на Украине были обоснованными и не столь ужасающими, как их представили западные СМИ. Он подчеркнул, что слова Путина соответствуют ранее представленному Украине меморандуму и были тщательно продуманы.
Во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ в минувшую пятницу Путин сообщил, что Россия пыталась разрешить конфликт с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отвергал предложения о прекращении боевых действий. Он также отметил, что Россия не стремится к капитуляции Украины, но настаивает на признании существующих реалий. Кроме того, Путин указал на нехватку военнослужащих у ВСУ на ключевых участках фронта и заявил, что российская армия продолжает наступление по всей линии соприкосновения каждый день.
Путин высказался о будущем отношений России и Украины