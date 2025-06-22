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В Дамаске при взрыве в церкви погибли более 20 человек
В Дамаске при взрыве в церкви погибли более 20 человек - 22.06.2025, ПРАЙМ
В Дамаске при взрыве в церкви погибли более 20 человек
Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек, информирует сирийский государственный телеканал Syria TV. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T20:29+0300
2025-06-22T20:29+0300
2025-06-22T21:02+0300
сирия
теракт
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БЕЙРУТ, 22 июн - ПРАЙМ. Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек, информирует сирийский государственный телеканал Syria TV. Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви, есть погибшие "Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в результате подрыва... в церкви в Дувейле", - сообщает телеканал.
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сирия, теракт
В Дамаске при взрыве в церкви погибли более 20 человек
Syria TV: при взрыве в церкви в Дамаске погибли более 20 человек
БЕЙРУТ, 22 июн - ПРАЙМ. Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек, информирует сирийский государственный телеканал Syria TV.
Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви, есть погибшие
"Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в результате подрыва... в церкви в Дувейле", - сообщает телеканал.