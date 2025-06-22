https://1prime.ru/20250622/siriya-858781530.html

В Дамаске при взрыве в церкви погибли более 20 человек

В Дамаске при взрыве в церкви погибли более 20 человек - 22.06.2025, ПРАЙМ

В Дамаске при взрыве в церкви погибли более 20 человек

Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек, информирует сирийский государственный телеканал Syria TV. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T20:29+0300

2025-06-22T20:29+0300

2025-06-22T21:02+0300

сирия

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/82129/55/821295510_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_f461277c11f1904fdfbc636c8d1c1395.jpg

БЕЙРУТ, 22 июн - ПРАЙМ. Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек, информирует сирийский государственный телеканал Syria TV. Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви, есть погибшие "Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в результате подрыва... в церкви в Дувейле", - сообщает телеканал.

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сирия, теракт