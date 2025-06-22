https://1prime.ru/20250622/smi-858769237.html
СМИ: США задействовали около 30 ракет Tomahawk при ударах по Ирану
СМИ: США задействовали около 30 ракет Tomahawk при ударах по Ирану - 22.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: США задействовали около 30 ракет Tomahawk при ударах по Ирану
США при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана задействовали порядка 30 крылатых ракет Tomahawk, сообщает в воскресенье телеканал Fox News, не раскрывая... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T09:01+0300
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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана задействовали порядка 30 крылатых ракет Tomahawk, сообщает в воскресенье телеканал Fox News, не раскрывая источник этой информации. Согласно этим данным, ракеты были запущены с американских подводных лодок, дислокация которых не раскрывается. Мишенями этих атак, как уточняется, стали принадлежащие Тегерану объекты ядерной инфраструктуры, расположенные в Натанзе и Исфахане. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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иран, сша, тегеран, дональд трамп, антониу гутерреш, fox news, оон, мид
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Fox News, ООН, МИД
СМИ: США задействовали около 30 ракет Tomahawk при ударах по Ирану
Fox News: США задействовали около 30 ракет Tomahawk при нанесении ударов по Ирану
ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. США при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана задействовали порядка 30 крылатых ракет Tomahawk, сообщает в воскресенье телеканал Fox News, не раскрывая источник этой информации.
Согласно этим данным, ракеты были запущены с американских подводных лодок, дислокация которых не раскрывается. Мишенями этих атак, как уточняется, стали принадлежащие Тегерану объекты ядерной инфраструктуры, расположенные в Натанзе и Исфахане.
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Трамп заявил об уничтожении ключевых объектов Ирана по обогащению урана