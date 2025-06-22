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Раскрыто, когда США перестанут зависеть от редкоземельных металлов из КНР
Раскрыто, когда США перестанут зависеть от редкоземельных металлов из КНР - 22.06.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, когда США перестанут зависеть от редкоземельных металлов из КНР
Соединенным Штатам, несмотря на их усилия, потребуются годы, чтобы избавиться от зависимости от редкоземельных металлов из Китая, пишет газета Washington Post. | 22.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Соединенным Штатам, несмотря на их усилия, потребуются годы, чтобы избавиться от зависимости от редкоземельных металлов из Китая, пишет газета Washington Post. "США спешат разработать альтернативы китайским редкоземельным материалам.. Потребуются годы, прежде чем Соединенные Штаты смогут избавиться от зависимости от своего главного стратегического противника", - пишет издание. Как отметил в комментарии газете Джошуа Баллард, генеральный директор завода USA Rare Earth (USARE) в штате Оклахома, который в начале следующего года начнет производство ниодимовых магнитов, зависимость США от Китая в поставке редкоземельных металлов длится уже десятилетиями. В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем. В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР. Как отмечала New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет.
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мировая экономика, китай, сша, washington post, new york times
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Washington Post, New York Times
Раскрыто, когда США перестанут зависеть от редкоземельных металлов из КНР
WP: США потребуются годы, чтобы перестать зависеть от редкоземельных металлов из Китая
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Соединенным Штатам, несмотря на их усилия, потребуются годы, чтобы избавиться от зависимости от редкоземельных металлов из Китая, пишет газета Washington Post.
"США спешат разработать альтернативы китайским редкоземельным материалам.. Потребуются годы, прежде чем Соединенные Штаты смогут избавиться от зависимости от своего главного стратегического противника", - пишет издание.
Как отметил в комментарии газете Джошуа Баллард, генеральный директор завода USA Rare Earth (USARE) в штате Оклахома, который в начале следующего года начнет производство ниодимовых магнитов, зависимость США от Китая в поставке редкоземельных металлов длится уже десятилетиями.
В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем.
В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР. Как отмечала New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет.
Китай резко сократил импорт нефти из США