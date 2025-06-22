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В США призвали к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт
В США призвали к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт - 22.06.2025, ПРАЙМ
В США призвали к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт
Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал конгресс как можно скорее проголосовать за законопроект о лишении президента США Дональда Трампа полномочий... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T11:36+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал конгресс как можно скорее проголосовать за законопроект о лишении президента США Дональда Трампа полномочий втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке; он добавил, что, согласно разведданным, Иран не представлял угрозы нападения на США. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. "Только конгресс может объявить превентивную войну, и мы должны как можно скорее проголосовать за законопроект, чтобы всецело лишить президента Трампа полномочий втягивать нас в конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к бесчисленным жертвам среди американцев и потере триллионов долларов", - написал сенатор в своём аккаунте в соцсети Х. Он добавил, что, согласно полученным им на прошлой неделе разведывательным данным, Иран не представлял угрозы нападения на США, а сорванные израильскими ударами переговоры с Тегераном имели потенциал для успеха. В парламенте Ирана ранее заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметил, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
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сша, иран, тегеран, дональд трамп, антониу гутерреш, магатэ, оон
Политика, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, МАГАТЭ, ООН
В США призвали к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт
Сенатор Мерфи призвал к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал конгресс как можно скорее проголосовать за законопроект о лишении президента США Дональда Трампа полномочий втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке; он добавил, что, согласно разведданным, Иран не представлял угрозы нападения на США.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
"Только конгресс может объявить превентивную войну, и мы должны как можно скорее проголосовать за законопроект, чтобы всецело лишить президента Трампа полномочий втягивать нас в конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к бесчисленным жертвам среди американцев и потере триллионов долларов", - написал сенатор в своём аккаунте в соцсети Х.
Он добавил, что, согласно полученным им на прошлой неделе разведывательным данным, Иран не представлял угрозы нападения на США, а сорванные израильскими ударами переговоры с Тегераном имели потенциал для успеха.
В парламенте Ирана ранее заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметил, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе