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Спецпосланник Трампа попросил Маска сделать Starlink бесплатным в Иране

Спецпосланник Трампа попросил Маска сделать Starlink бесплатным в Иране - 22.06.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник Трампа попросил Маска сделать Starlink бесплатным в Иране

Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой сделать сервис... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T08:20+0300

2025-06-22T08:20+0300

2025-06-22T08:20+0300

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илон маск

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой сделать сервис спутниковой интернет-связи Starlink компании SpaceX бесплатным в Иране в ближайшие недели. "Илон Маск, можешь ли ты сделать Starlink бесплатным в Иране в течение следующих нескольких недель? У моих друзей в Иране сейчас нет постоянного доступа к информации", - написал Гренелл в соцсети X. Гренелл добавил, что внес бы со своей стороны "пожертвования", выразив при этом надежду, что другие последуют его примеру. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств того, что Иран работает над программой создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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технологии, мировая экономика, иран, израиль, тегеран, рафаэль гросси, дональд трамп, илон маск