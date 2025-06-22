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СМИ: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения при ударах США - 22.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения при ударах США
СМИ: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения при ударах США - 22.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения при ударах США
Объект иранской ядерной программы в Фордо получил лишь частичные повреждения в результате атаки США, ситуация в окрестностях в норме, передает госагентство... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T11:56+0300
2025-06-22T11:56+0300
политика
сша
иран
тегеран
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антониу гутерреш
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ТЕГЕРАН, 22 июн – ПРАЙМ. Объект иранской ядерной программы в Фордо получил лишь частичные повреждения в результате атаки США, ситуация в окрестностях в норме, передает госагентство Tasnim со ссылкой на местные власти. "Ситуация в окрестностях в норме, жизнь течет своим чередом, не видно даже дыма и признаков пожара… Чиновники провинции опровергают заявления (президента США Дональда - ред.) Трампа об уничтожении объекта в Фордо и сообщают лишь о частичном ущербе", – говорится в сообщении. Корреспондент госагентства также отметил, что в окрестностях не наблюдается каких-либо химических или радиоактивных загрязнений. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является основанием для импичмента.
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сша, иран, тегеран, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, мид
Политика, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, МИД
11:56 22.06.2025
 
СМИ: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения при ударах США

Tasnim: ядерный объект Ирана в Фордо получил частичные повреждения при ударах США

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 22 июн – ПРАЙМ. Объект иранской ядерной программы в Фордо получил лишь частичные повреждения в результате атаки США, ситуация в окрестностях в норме, передает госагентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
"Ситуация в окрестностях в норме, жизнь течет своим чередом, не видно даже дыма и признаков пожара… Чиновники провинции опровергают заявления (президента США Дональда - ред.) Трампа об уничтожении объекта в Фордо и сообщают лишь о частичном ущербе", – говорится в сообщении.
Корреспондент госагентства также отметил, что в окрестностях не наблюдается каких-либо химических или радиоактивных загрязнений.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является основанием для импичмента.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе
10:30
 
ПолитикаСШАИРАНТегеранДональд ТрампАнтониу ГутеррешООНМИД
 
 
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