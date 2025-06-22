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Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте
Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте - 22.06.2025, ПРАЙМ
Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в воскресенье в Техасе произойдет запуск роботакси на искусственном интеллекте производства его компании... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T20:51+0300
2025-06-22T21:17+0300
технологии
бизнес
москва
техас
tesla
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в воскресенье в Техасе произойдет запуск роботакси на искусственном интеллекте производства его компании Tesla. В апреле Маск заявил, что принадлежащая ему автокомпания Tesla "скоро" презентует полностью основанную на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) систему беспилотного управления автомобилем. В марте же Маск анонсировал, что производство беспилотных роботакси Tesla начнется только в 2026 году. "Запуск роботакси Tesla начнется сегодня днем в Остине, клиенты заплатят фиксированную плату в размере 4,2 доллара!" - написал Маск в соцсети Х.
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технологии, бизнес, москва, техас, tesla
Технологии, Бизнес, МОСКВА, ТЕХАС, Tesla
20:51 22.06.2025 (обновлено: 21:17 22.06.2025)
 
Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте

Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте производства Tesla

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкTesla
Tesla - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в воскресенье в Техасе произойдет запуск роботакси на искусственном интеллекте производства его компании Tesla.
В апреле Маск заявил, что принадлежащая ему автокомпания Tesla "скоро" презентует полностью основанную на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) систему беспилотного управления автомобилем. В марте же Маск анонсировал, что производство беспилотных роботакси Tesla начнется только в 2026 году.
"Запуск роботакси Tesla начнется сегодня днем в Остине, клиенты заплатят фиксированную плату в размере 4,2 доллара!" - написал Маск в соцсети Х.
СМИ: Tesla не может закупать в Китае комплектующие для Cybercab и Semi
16 апреля, 06:41
 
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