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Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте

Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте - 22.06.2025, ПРАЙМ

Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в воскресенье в Техасе произойдет запуск роботакси на искусственном интеллекте производства его компании... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T20:51+0300

2025-06-22T20:51+0300

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в воскресенье в Техасе произойдет запуск роботакси на искусственном интеллекте производства его компании Tesla. В апреле Маск заявил, что принадлежащая ему автокомпания Tesla "скоро" презентует полностью основанную на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) систему беспилотного управления автомобилем. В марте же Маск анонсировал, что производство беспилотных роботакси Tesla начнется только в 2026 году. "Запуск роботакси Tesla начнется сегодня днем в Остине, клиенты заплатят фиксированную плату в размере 4,2 доллара!" - написал Маск в соцсети Х.

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технологии, бизнес, москва, техас, tesla