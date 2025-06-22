https://1prime.ru/20250622/tramp-858767737.html

Трамп заявил об уничтожении ключевых объектов Ирана по обогащению урана

Трамп заявил об уничтожении ключевых объектов Ирана по обогащению урана - 22.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил об уничтожении ключевых объектов Ирана по обогащению урана

США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T08:09+0300

2025-06-22T08:09+0300

2025-06-22T08:09+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 22 июн – ПРАЙМ. США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп. "Я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были всецело и полностью уничтожены", – заявил президент США в обращении к нации. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.

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иран, сша, вашингтон, дональд трамп