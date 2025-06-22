https://1prime.ru/20250622/tramp-858770622.html

"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе

"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе - 22.06.2025, ПРАЙМ

"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе

Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана. Об этом заявил профессор... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T10:30+0300

2025-06-22T10:30+0300

2025-06-22T10:30+0300

политика

иран

сша

дональд трамп

ближний восток

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Буш выступал за мирную основу построения нации, Обама обещал перемены, Байден — вернуть людей домой, а Трамп обещал вывести США из вечных войн на Ближнем Востоке. В итоге они все развязали конфликт", — написал он в соцсети X.По мнению профессора, выборы в США не имеют смысла, поскольку все кандидаты действуют в интересах других стран, а не в интересах своих граждан. Он подчеркнул, что это создает иллюзию выбора, который на самом деле не изменяет ситуацию.Утром 22 июня Трамп сообщил о проведении успешной операции американской армии, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане.Портал Axios, ссылаясь на израильского чиновника, сообщил, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль о готовящейся атаке на Иран.Агентство Fars, ссылаясь на иранские власти, подтвердило, что ядерные объекты в Исфахане и Фордо подверглись воздушным ударам. Мохсен Резаи, член Совета по определению политической целесообразности в Иране, ранее заявил, что все обогащенные ядерные материалы были перемещены в безопасное место.

https://1prime.ru/20250622/tramp-858767737.html

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иран, сша, дональд трамп, ближний восток