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"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе - 22.06.2025, ПРАЙМ
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"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе
"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе - 22.06.2025, ПРАЙМ
"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе
Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана. Об этом заявил профессор... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T10:30+0300
2025-06-22T10:30+0300
политика
иран
сша
дональд трамп
ближний восток
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Буш выступал за мирную основу построения нации, Обама обещал перемены, Байден — вернуть людей домой, а Трамп обещал вывести США из вечных войн на Ближнем Востоке. В итоге они все развязали конфликт", — написал он в соцсети X.По мнению профессора, выборы в США не имеют смысла, поскольку все кандидаты действуют в интересах других стран, а не в интересах своих граждан. Он подчеркнул, что это создает иллюзию выбора, который на самом деле не изменяет ситуацию.Утром 22 июня Трамп сообщил о проведении успешной операции американской армии, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане.Портал Axios, ссылаясь на израильского чиновника, сообщил, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль о готовящейся атаке на Иран.Агентство Fars, ссылаясь на иранские власти, подтвердило, что ядерные объекты в Исфахане и Фордо подверглись воздушным ударам. Мохсен Резаи, член Совета по определению политической целесообразности в Иране, ранее заявил, что все обогащенные ядерные материалы были перемещены в безопасное место.
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иран, сша, дональд трамп, ближний восток
Политика, ИРАН, США, Дональд Трамп, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
10:30 22.06.2025
 
"Развязали конфликт". Действия Трампа в Иране вызвали гнев на Западе

Дизен: Трамп, как и его предшественники, втянул США в войну на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Буш выступал за мирную основу построения нации, Обама обещал перемены, Байден — вернуть людей домой, а Трамп обещал вывести США из вечных войн на Ближнем Востоке. В итоге они все развязали конфликт", — написал он в соцсети X.
По мнению профессора, выборы в США не имеют смысла, поскольку все кандидаты действуют в интересах других стран, а не в интересах своих граждан. Он подчеркнул, что это создает иллюзию выбора, который на самом деле не изменяет ситуацию.
Утром 22 июня Трамп сообщил о проведении успешной операции американской армии, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Портал Axios, ссылаясь на израильского чиновника, сообщил, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль о готовящейся атаке на Иран.
Агентство Fars, ссылаясь на иранские власти, подтвердило, что ядерные объекты в Исфахане и Фордо подверглись воздушным ударам. Мохсен Резаи, член Совета по определению политической целесообразности в Иране, ранее заявил, что все обогащенные ядерные материалы были перемещены в безопасное место.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
Трамп заявил об уничтожении ключевых объектов Ирана по обогащению урана
08:09
 
ПолитикаИРАНСШАДональд ТрампБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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