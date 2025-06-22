Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции заявили, что будут требовать от Украины прямых закупок оружия - 22.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250622/trebovanie-858780844.html
Во Франции заявили, что будут требовать от Украины прямых закупок оружия
Во Франции заявили, что будут требовать от Украины прямых закупок оружия - 22.06.2025, ПРАЙМ
Во Франции заявили, что будут требовать от Украины прямых закупок оружия
Франция продолжит требовать от Украины прямых закупок французских вооружений, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T19:49+0300
2025-06-22T20:32+0300
политика
газ
украина
франция
киев
сергей лавров
renault
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
ПАРИЖ, 22 июн - ПРАЙМ. Франция продолжит требовать от Украины прямых закупок французских вооружений, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Я буду неполиткорректен, но давайте не будем наивными: многие наши друзья и союзники уже прочно закрепили там (на Украине - ред.) свои интересы. Отныне, с инициативой ERA (инициатива стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, предусматривающая направление Украине 50 миллиардов долларов - ред.), мы всё чаще будем просить Киев закупать напрямую у наших оборонных предприятий", - сказал Лекорню в интервью изданию Parisien. Ранее Лекорню сообщил, что "крупная компания по производству французских автомобилей" заключила "взаимовыгодное" партнерство с Киевом по производству беспилотников на украинской территории. Радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники передавала, что французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине. Сама компания подтвердила, что французское правительство связалось с ней, однако заявила, что "на данном этапе никакого решения принято не было", отмечало СМИ. По словам Лекорню, на украинской территории уже налажено техническое обслуживание оборудования, производство запасных частей в части истребителей Mirage и гаубиц Caesar. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250617/makron-858593494.html
украина
франция
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, франция, киев, сергей лавров, renault, нато, мид рф
Политика, Газ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Киев, Сергей Лавров, Renault, НАТО, МИД РФ
19:49 22.06.2025 (обновлено: 20:32 22.06.2025)
 
Во Франции заявили, что будут требовать от Украины прямых закупок оружия

Глава Минобороны Лекорню: Франция будет требовать от Украины прямых закупок вооружений

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 22 июн - ПРАЙМ. Франция продолжит требовать от Украины прямых закупок французских вооружений, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Я буду неполиткорректен, но давайте не будем наивными: многие наши друзья и союзники уже прочно закрепили там (на Украине - ред.) свои интересы. Отныне, с инициативой ERA (инициатива стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, предусматривающая направление Украине 50 миллиардов долларов - ред.), мы всё чаще будем просить Киев закупать напрямую у наших оборонных предприятий", - сказал Лекорню в интервью изданию Parisien.
Ранее Лекорню сообщил, что "крупная компания по производству французских автомобилей" заключила "взаимовыгодное" партнерство с Киевом по производству беспилотников на украинской территории. Радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники передавала, что французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине. Сама компания подтвердила, что французское правительство связалось с ней, однако заявила, что "на данном этапе никакого решения принято не было", отмечало СМИ. По словам Лекорню, на украинской территории уже налажено техническое обслуживание оборудования, производство запасных частей в части истребителей Mirage и гаубиц Caesar.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Макрон анонсировал "беспрецедентные" санкции против России
17 июня, 23:39
 
ПолитикаГазУКРАИНАФРАНЦИЯКиевСергей ЛавровRenaultНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала