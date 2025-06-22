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Во Франции заявили, что будут требовать от Украины прямых закупок оружия

Во Франции заявили, что будут требовать от Украины прямых закупок оружия - 22.06.2025, ПРАЙМ

Во Франции заявили, что будут требовать от Украины прямых закупок оружия

Франция продолжит требовать от Украины прямых закупок французских вооружений, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T19:49+0300

2025-06-22T19:49+0300

2025-06-22T20:32+0300

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ПАРИЖ, 22 июн - ПРАЙМ. Франция продолжит требовать от Украины прямых закупок французских вооружений, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Я буду неполиткорректен, но давайте не будем наивными: многие наши друзья и союзники уже прочно закрепили там (на Украине - ред.) свои интересы. Отныне, с инициативой ERA (инициатива стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, предусматривающая направление Украине 50 миллиардов долларов - ред.), мы всё чаще будем просить Киев закупать напрямую у наших оборонных предприятий", - сказал Лекорню в интервью изданию Parisien. Ранее Лекорню сообщил, что "крупная компания по производству французских автомобилей" заключила "взаимовыгодное" партнерство с Киевом по производству беспилотников на украинской территории. Радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники передавала, что французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине. Сама компания подтвердила, что французское правительство связалось с ней, однако заявила, что "на данном этапе никакого решения принято не было", отмечало СМИ. По словам Лекорню, на украинской территории уже налажено техническое обслуживание оборудования, производство запасных частей в части истребителей Mirage и гаубиц Caesar. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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газ, украина, франция, киев, сергей лавров, renault, нато, мид рф