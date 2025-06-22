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Минск заинтересовался опытом России и Китая по внедрению цифровых валют - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Минск заинтересовался опытом России и Китая по внедрению цифровых валют
Минск заинтересовался опытом России и Китая по внедрению цифровых валют - 22.06.2025, ПРАЙМ
Минск заинтересовался опытом России и Китая по внедрению цифровых валют
Глава Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минску интересен опыт КНР и России по теме внедрения цифровых валют. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T23:49+0300
2025-06-22T23:49+0300
экономика
финансы
технологии
банки
минск
белоруссия
китай
роман головченко
нацбанк
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МИНСК, 22 июн – ПРАЙМ. Глава Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минску интересен опыт КНР и России по теме внедрения цифровых валют. "Мы работаем над этим. Мы пообещали представить такую денежную единицу в середине следующего года. Скорее всего, в будущем именно цифровые валюты будут играть ключевую роль в трансграничных расчетах. Поэтому для нас, конечно, очень важно избежать ошибок на этом пути, и лучшие практики со стороны ведущих государств для нас очень важны", - сказало Головченко в интервью, показанном в воскресенье по телеканалу "Беларусь 1". Он отметил, что "это не только китайская практика"."Мы изучаем опыт многих других стран, тех же Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, и, что называется, впитываем самое лучшее. Почему для нас это важно? Потому что все-таки, еще раз говорю, за этим будущее. Если мы не будем создавать свою национальную платежную систему на основе технологии блокчейн, мы будем вынуждены пользоваться чужими валютами. Это, опять-таки, угроза нашему суверенитету", - сказал глава Нацбанка. Он рассказал, что, проводя переговоры в Китае с конкретными уже организациями, много времени посвятил этому вопросу. "Китайские друзья очень радушно откликнулись на наш запрос. И более того, мы получили приглашение на проведение специализированного обучения уже непосредственно для экспертов, тех, кто занимается технической и организационной стороной вопроса", - отметил Головченко. Ранее в Нацбанке Белоруссии сообщали, что проект по запуску цифрового белорусского рубля будет реализован до 2026 года. Планировалось, что сначала внедрят платформу цифрового белорусского рубля в ограниченном объеме, а к концу 2026 система заработает полноценно.
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финансы, технологии, банки, минск, белоруссия, китай, роман головченко, нацбанк
Экономика, Финансы, Технологии, Банки, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, Роман Головченко, Нацбанк
23:49 22.06.2025
 
Минск заинтересовался опытом России и Китая по внедрению цифровых валют

Нацбанк Белоруссии: Минску интересен опыт России и КНР по внедрению цифровых валют

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МИНСК, 22 июн – ПРАЙМ. Глава Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минску интересен опыт КНР и России по теме внедрения цифровых валют.
"Мы работаем над этим. Мы пообещали представить такую денежную единицу в середине следующего года. Скорее всего, в будущем именно цифровые валюты будут играть ключевую роль в трансграничных расчетах. Поэтому для нас, конечно, очень важно избежать ошибок на этом пути, и лучшие практики со стороны ведущих государств для нас очень важны", - сказало Головченко в интервью, показанном в воскресенье по телеканалу "Беларусь 1".
Он отметил, что "это не только китайская практика".
"Мы изучаем опыт многих других стран, тех же Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, и, что называется, впитываем самое лучшее. Почему для нас это важно? Потому что все-таки, еще раз говорю, за этим будущее. Если мы не будем создавать свою национальную платежную систему на основе технологии блокчейн, мы будем вынуждены пользоваться чужими валютами. Это, опять-таки, угроза нашему суверенитету", - сказал глава Нацбанка.
Он рассказал, что, проводя переговоры в Китае с конкретными уже организациями, много времени посвятил этому вопросу. "Китайские друзья очень радушно откликнулись на наш запрос. И более того, мы получили приглашение на проведение специализированного обучения уже непосредственно для экспертов, тех, кто занимается технической и организационной стороной вопроса", - отметил Головченко.
Ранее в Нацбанке Белоруссии сообщали, что проект по запуску цифрового белорусского рубля будет реализован до 2026 года. Планировалось, что сначала внедрят платформу цифрового белорусского рубля в ограниченном объеме, а к концу 2026 система заработает полноценно.
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ЭкономикаФинансыТехнологииБанкиМИНСКБЕЛОРУССИЯКИТАЙРоман ГоловченкоНацбанк
 
 
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