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В ЦРПТ назвали топ-3 категорий товаров с нарушениями в маркировке
В ЦРПТ назвали топ-3 категорий товаров с нарушениями в маркировке - 22.06.2025, ПРАЙМ
В ЦРПТ назвали топ-3 категорий товаров с нарушениями в маркировке
Чаще всего маркировку товаров пытаются нарушить в молочной и табачной продукциях, а также в обувной: юрлица, которые имитируют российских производителей,... | 22.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Чаще всего маркировку товаров пытаются нарушить в молочной и табачной продукциях, а также в обувной: юрлица, которые имитируют российских производителей, используют лазейки, созданные для легальной розницы, рассказал в беседе с РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки "Честный знак", Михаил Дубин на ПМЭФ-2025. "Нарушения есть в молочной продукции, табаке, в обуви и легкой промышленности. Например, есть ряд юрлиц, которые имитируют российских производителей, используют лазейки, которые созданы для легальной розницы, используют некорректные разрешительные документы", - сказал то. По его словам, несмотря на то, что есть положительная динамика по сокращению нелегального оборота, также есть возможности для улучшения функционала и нормативной базы. "Система – это не панацея, система – это зеркало, это цифровой слепок рынка. Дальше в это зеркало смотрятся люди, смотрят регуляторы, и решают, что можно улучшить и поправить", - объяснил Дубин. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ
В ЦРПТ назвали топ-3 категорий товаров с нарушениями в маркировке
Дубин: маркировку товаров чаще всего пытаются нарушить в молочной и табачной продукциях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Чаще всего маркировку товаров пытаются нарушить в молочной и табачной продукциях, а также в обувной: юрлица, которые имитируют российских производителей, используют лазейки, созданные для легальной розницы, рассказал в беседе с РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки "Честный знак", Михаил Дубин на ПМЭФ-2025.
"Нарушения есть в молочной продукции, табаке, в обуви и легкой промышленности. Например, есть ряд юрлиц, которые имитируют российских производителей, используют лазейки, которые созданы для легальной розницы, используют некорректные разрешительные документы", - сказал то.
По его словам, несмотря на то, что есть положительная динамика по сокращению нелегального оборота, также есть возможности для улучшения функционала и нормативной базы.
"Система – это не панацея, система – это зеркало, это цифровой слепок рынка. Дальше в это зеркало смотрятся люди, смотрят регуляторы, и решают, что можно улучшить и поправить", - объяснил Дубин.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 41 раз