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Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 41 раз

Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 41 раз - 22.06.2025, ПРАЙМ

Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 41 раз

Число проданной просроченной молочной продукции в российских магазинах сократилось в 41 раз в апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года,... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T15:27+0300

2025-06-22T15:27+0300

2025-06-22T15:27+0300

бизнес

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Число проданной просроченной молочной продукции в российских магазинах сократилось в 41 раз в апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал в беседе с РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки "Честный знак", Михаил Дубин на ПМЭФ-2025. "По молочной продукции за год, то есть с прошлого апреля по апрель этого года в 41 раз сократилось количество продаж просроченной молочной продукции в России в целом", - сообщил он. Он объяснил, что это удается сделать с помощью разрешительного режима работы кассы. То есть в момент, когда товар сканируется на кассе, происходит обращение к системе и проверка по ряду сценариев, включая срок годности. Также идет проверка уплаты акциза на пачку сигарет, разрешена ли продажа данной партии. "Если нет, регулятор может мгновенно блокировать ее продажу по всей стране", - добавил Дубин. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, россия