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На Украине открылся офис норвежской военной фирмы

На Украине открылся офис норвежской военной фирмы - 22.06.2025, ПРАЙМ

На Украине открылся офис норвежской военной фирмы

Офис норвежской военной фирмы Kongsberg Defence & Aerospace открылся на Украине, утверждает украинский министр обороны Рустем Умеров. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T21:44+0300

2025-06-22T21:44+0300

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Офис норвежской военной фирмы Kongsberg Defence & Aerospace открылся на Украине, утверждает украинский министр обороны Рустем Умеров. Глава Kongsberg Defence & Aerospace Эйрик Ли в конце февраля сообщал о том, что компания ведет с властями в Киеве переговоры о создании совместного предприятия по производству ракет, оно может быть запущено в ближайшие месяцы. "Сегодня на Украине открылся офис компании Kongsberg Defence & Aerospace. Это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности систем NASAMS, которые уже стоят на защите украинских городов... В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. По его словам, готовятся "новые решения на базе NASAMS". Он добавил, что в планах реализация совместных проектов в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря, что "также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров – над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, москва, киев, сергей лавров, нато, мид рф