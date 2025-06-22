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Источник сообщил о проекте резолюции СБ ООН с осуждением атаки США на Иран

Источник сообщил о проекте резолюции СБ ООН с осуждением атаки США на Иран - 22.06.2025, ПРАЙМ

Источник сообщил о проекте резолюции СБ ООН с осуждением атаки США на Иран

Россия, Китай и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщил РИА Новости источник во Всемирной... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T18:55+0300

2025-06-22T18:55+0300

2025-06-22T18:55+0300

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ООН, 22 июн - ПРАЙМ. Россия, Китай и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. В проекте, как сообщил источник, решительно осуждаются атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В документе подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности. Кроме того, в проекте РФ, КНР и Пакистан требуют немедленного и безоговорочного прекращения огня и подчеркивают обязательство всех сторон защищать гражданское население в соответствии с международным правом. В проекте также содержится призыв к дипломатическому урегулированию, предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций. Источник отметил, что, как ожидается, Совет Безопасности не будет голосовать по проекту в воскресенье, когда пройдет заседание СБ в связи с атакой США против Ирана.

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