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Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай - 22.06.2025, ПРАЙМ

Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T14:09+0300

2025-06-22T14:09+0300

2025-06-22T14:09+0300

мировая экономика

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шос

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ранее Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября. "Такое очень редко бывает. Вот сейчас, очевидно, будет, поскольку там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией. Потом будет визит... Так что набирается несколько дней. Редчайший случай", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

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мировая экономика, россия, китай, москва, рф, юрий ушаков, владимир путин, шос