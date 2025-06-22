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Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай - 22.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай
Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T14:09+0300
2025-06-22T14:09+0300
мировая экономика
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китай
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юрий ушаков
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ранее Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября. "Такое очень редко бывает. Вот сейчас, очевидно, будет, поскольку там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией. Потом будет визит... Так что набирается несколько дней. Редчайший случай", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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мировая экономика, россия, китай, москва, рф, юрий ушаков, владимир путин, шос
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, РФ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС
14:09 22.06.2025
 
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Ушаков: многодневные зарубежные визиты Путина бывают довольно редко

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
© POOL
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября.
"Такое очень редко бывает. Вот сейчас, очевидно, будет, поскольку там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией. Потом будет визит... Так что набирается несколько дней. Редчайший случай", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
 
Мировая экономикаРОССИЯКИТАЙМОСКВАРФЮрий УшаковВладимир ПутинШОС
 
 
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