https://1prime.ru/20250622/ushakov-858775383.html
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай - 22.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай
Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T14:09+0300
2025-06-22T14:09+0300
2025-06-22T14:09+0300
мировая экономика
россия
китай
москва
рф
юрий ушаков
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848276659_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_beefd1732092e4f0a3f88e4f7c6109a2.jpg
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ранее Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября. "Такое очень редко бывает. Вот сейчас, очевидно, будет, поскольку там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией. Потом будет визит... Так что набирается несколько дней. Редчайший случай", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
китай
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848276659_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_c7e641c6cbe1c445ea01fba84e67822a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, москва, рф, юрий ушаков, владимир путин, шос
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, РФ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай
Ушаков: многодневные зарубежные визиты Путина бывают довольно редко
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Такие многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в КНР, бывают очень редко, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября.
"Такое очень редко бывает. Вот сейчас, очевидно, будет, поскольку там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией. Потом будет визит... Так что набирается несколько дней. Редчайший случай", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.