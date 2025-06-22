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США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков - 22.06.2025, ПРАЙМ
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США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков
США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков - 22.06.2025, ПРАЙМ
США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков
США предложат свой вариант места встречи для переговоров по дипраздражителям, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T14:41+0300
2025-06-22T14:42+0300
политика
сша
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. США предложат свой вариант места встречи для переговоров по дипраздражителям, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков, отвечая на вопрос о паузе в переговорах по дипраздражителям, сообщил, что контакты были перенесены в том числе из-за того, что американской стороне по определенным соображениям не подошло место встречи. "И сейчас они будут предлагать другое", - сказал Ушаков. Ушаков допустил, что причиной переноса могли быть и другие вопросы. "Может быть, что-то еще, я не знаю, но прежде всего вопрос географии", - добавил Ушаков.
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сша, юрий ушаков, россия
Политика, США, Юрий Ушаков, РОССИЯ
14:41 22.06.2025 (обновлено: 14:42 22.06.2025)
 
США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков

Ушаков: США предложат свой вариант места встречи для переговоров по дипраздражителям

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. США предложат свой вариант места встречи для переговоров по дипраздражителям, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков, отвечая на вопрос о паузе в переговорах по дипраздражителям, сообщил, что контакты были перенесены в том числе из-за того, что американской стороне по определенным соображениям не подошло место встречи.
"И сейчас они будут предлагать другое", - сказал Ушаков.
Ушаков допустил, что причиной переноса могли быть и другие вопросы.
"Может быть, что-то еще, я не знаю, но прежде всего вопрос географии", - добавил Ушаков.
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ПолитикаСШАЮрий УшаковРОССИЯ
 
 
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