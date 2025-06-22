https://1prime.ru/20250622/ushakov-858775936.html

США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков

США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков - 22.06.2025, ПРАЙМ

США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков

США предложат свой вариант места встречи для переговоров по дипраздражителям, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T14:41+0300

2025-06-22T14:41+0300

2025-06-22T14:42+0300

политика

сша

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. США предложат свой вариант места встречи для переговоров по дипраздражителям, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков, отвечая на вопрос о паузе в переговорах по дипраздражителям, сообщил, что контакты были перенесены в том числе из-за того, что американской стороне по определенным соображениям не подошло место встречи. "И сейчас они будут предлагать другое", - сказал Ушаков. Ушаков допустил, что причиной переноса могли быть и другие вопросы. "Может быть, что-то еще, я не знаю, но прежде всего вопрос географии", - добавил Ушаков.

https://1prime.ru/20250622/ushakov-858775383.html

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сша, юрий ушаков, россия