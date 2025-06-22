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Захарова прокомментировала отношение европейской "партии войны" к России - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала отношение европейской "партии войны" к России
Захарова прокомментировала отношение европейской "партии войны" к России - 22.06.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала отношение европейской "партии войны" к России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T10:00+0300
2025-06-22T10:04+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой ведущую роль играет Франция, сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с РФ. По словам представителя МИД РФ, на Западе запрещено обсуждать, что антироссийские санкции ведут его страны к убыткам, для ЕС санкции – основной инструмент внешней политики. Как отмечает Захарова, стремление еврочиновников вводить новые санкции против России лишь подтверждает, что их истинная цель – помешать развитию страны, наказать ее за суверенность. "Европейская "партия войны" сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с Россией… "Партия войны", в которой Франция сегодня играет ведущую роль, проникнута лютой ненавистью к России", - подчеркнула она. Захарова указала на то, что французский президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как одна из ведущих фигур неолиберальной элиты, сделавшей русофобию идеологической основой внешней политики. Комментируя планы стран Запада отправить военных на Украину, представитель МИД РФ указала на то, что подобные стремления безответственны и грозят привести к прямому военному противостоянию между Россией и НАТО.
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россия, мировая экономика, рф, франция, запад, мария захарова, эммануэль макрон, мид рф, ес, нато
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, МИД РФ, ЕС, НАТО
10:00 22.06.2025 (обновлено: 10:04 22.06.2025)
 
Захарова прокомментировала отношение европейской "партии войны" к России

Захарова: европейская "партия войны" сознательно делает ставку на конфронтацию с Россией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой ведущую роль играет Франция, сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с РФ.
По словам представителя МИД РФ, на Западе запрещено обсуждать, что антироссийские санкции ведут его страны к убыткам, для ЕС санкции – основной инструмент внешней политики. Как отмечает Захарова, стремление еврочиновников вводить новые санкции против России лишь подтверждает, что их истинная цель – помешать развитию страны, наказать ее за суверенность.
"Европейская "партия войны" сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с Россией… "Партия войны", в которой Франция сегодня играет ведущую роль, проникнута лютой ненавистью к России", - подчеркнула она.
Захарова указала на то, что французский президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как одна из ведущих фигур неолиберальной элиты, сделавшей русофобию идеологической основой внешней политики.
Комментируя планы стран Запада отправить военных на Украину, представитель МИД РФ указала на то, что подобные стремления безответственны и грозят привести к прямому военному противостоянию между Россией и НАТО.
Мария Захарова
Захарова оценила позицию России по урегулированию на Украине
08:33
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФФРАНЦИЯЗАПАДМария ЗахароваЭммануэль МакронМИД РФЕСНАТО
 
 
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