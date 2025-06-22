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Захарова прокомментировала отношение европейской "партии войны" к России
Захарова прокомментировала отношение европейской "партии войны" к России - 22.06.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала отношение европейской "партии войны" к России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой... | 22.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой ведущую роль играет Франция, сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с РФ. По словам представителя МИД РФ, на Западе запрещено обсуждать, что антироссийские санкции ведут его страны к убыткам, для ЕС санкции – основной инструмент внешней политики. Как отмечает Захарова, стремление еврочиновников вводить новые санкции против России лишь подтверждает, что их истинная цель – помешать развитию страны, наказать ее за суверенность. "Европейская "партия войны" сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с Россией… "Партия войны", в которой Франция сегодня играет ведущую роль, проникнута лютой ненавистью к России", - подчеркнула она. Захарова указала на то, что французский президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как одна из ведущих фигур неолиберальной элиты, сделавшей русофобию идеологической основой внешней политики. Комментируя планы стран Запада отправить военных на Украину, представитель МИД РФ указала на то, что подобные стремления безответственны и грозят привести к прямому военному противостоянию между Россией и НАТО.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, МИД РФ, ЕС, НАТО
Захарова прокомментировала отношение европейской "партии войны" к России
Захарова: европейская "партия войны" сознательно делает ставку на конфронтацию с Россией
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой ведущую роль играет Франция, сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с РФ.
По словам представителя МИД РФ, на Западе запрещено обсуждать, что антироссийские санкции ведут его страны к убыткам, для ЕС санкции – основной инструмент внешней политики. Как отмечает Захарова, стремление еврочиновников вводить новые санкции против России лишь подтверждает, что их истинная цель – помешать развитию страны, наказать ее за суверенность.
"Европейская "партия войны" сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с Россией… "Партия войны", в которой Франция сегодня играет ведущую роль, проникнута лютой ненавистью к России", - подчеркнула она.
Захарова указала на то, что французский президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как одна из ведущих фигур неолиберальной элиты, сделавшей русофобию идеологической основой внешней политики.
Комментируя планы стран Запада отправить военных на Украину, представитель МИД РФ указала на то, что подобные стремления безответственны и грозят привести к прямому военному противостоянию между Россией и НАТО.
Захарова оценила позицию России по урегулированию на Украине