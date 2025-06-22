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Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту

Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту - 22.06.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту

С 1 июня Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы на карту на срок до 10 дней (в некоторых случаях до 30). Банк, в свою очередь,... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T03:03+0300

2025-06-22T03:03+0300

2025-06-22T03:03+0300

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. С 1 июня Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы на карту на срок до 10 дней (в некоторых случаях до 30). Банк, в свою очередь, должен проинформировать об этом клиента. Какие переводы могут приостановить, агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.Новые меры по контролю за банковскими операциями направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств."Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в "добропорядочности" перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции", - рассказала Бочкина.После принятия решения о блокировке Росфинмониторинг немедленно направляет его в банк, где обслуживаются счета такого человека. Банк обязан временно заморозить операции на указанный срок и в тот же день сообщить об этом клиенту. Чтобы узнать причины блокировки, гражданин может направить запрос.При блокировке стоит как можно скорее связаться с банком и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.Чтобы избежать блокировки перевода, эксперт посоветовала не принимать деньги от незнакомцев без понятной цели перевода, а при входящих и исходящих операциях уточнять назначение платежа. Кроме того, лучше следить за регулярностью и объемами переводов, поскольку резкие всплески активности вызывают подозрения. Помимо прочего, следует избегать участия в сомнительных схемах, даже если вас просто попросили "перевести деньги дальше".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, росфинмониторинг, банки.ру